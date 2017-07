Réagissez

Le design du Galaxy S8+ est impressionnant, avec une interface quasi irréprochable. Il est identique à celui du Galaxy S8, mais en plus grand. Le capteur photo et le lecteur d’empreintes juste à côté sont à l’arrière.

Le flash est également situé à côté. Les écrans Super Amoled de 2960 x 1440 pixels des Galaxy S8 et S8+ sont probablement les meilleurs qu’on puisse trouver sur le marché du smartphone : ils offrent un taux de contraste infini, une luminosité maximale et de très bonnes couleurs. Ils obtiendront la note maximale quand Samsung parviendra à faire cohabiter couleurs vives et fidélité. Sur la face avant, la grande nouveauté est l’absence de bouton physique.

L’écran au format 18,5:9 est sublime. On passe de 5,8 pouces sur le S8 à 6,2 pouces sur le S8+ , 0,4 pouce de plus, qui permet à la surface en diagonale d’augmenter de 15%. Il bénéficie d’une batterie plus grande (3500mAh) et tient un peu plus de 19 heures. Sur le plan de la photo et de la vidéo, les prestations sont en phase avec celles des Galaxy S7, on retrouve les mêmes composantes (même capteur, double autofocus laser et dual pixel, lentille F 1,7 à stabilisation optique).

En plus d’une amélioration du traitement de l’image, l’ajout en mode auto d’une capture de trois photos, au lieu d’une. En extérieur et par temps ensoleillé, le Samsung Galaxy S8+ fait preuve d’une excellente capture de lumière ainsi que d’un bel équilibre des différentes sources d’éclairage. Le Samsung Galaxy S8+ suit en toute logique les évolutions et les performances et nous propose des clichés de très grande qualité même de nuit. Samsung dit qu’on va prendre 25 000 selfies dans notre vie, d’où la nécessité d’avoir une meilleure caméra.

Pour s’adapter à cette demande, l’appareil photo frontal prend donc du galon et sa résolution monte à 8 MP. L’écran Infinity Display établit une nouvelle norme en matière d’expériences immersives ininterrompues. Il offre un écran plus grand, sans que le téléphone soit plus gros. Le Galaxy S8+ semble petit dans la main, ce qui le rend facile à tenir et à utiliser. Normés IP68, les Galaxy S8 Plus vont aussi pouvoir vous suivre en vacances.

Ils résistent à l’eau et à la poussière. Embarquant 64 Go de mémoire (avec 4 giga de Ram), les terminaux peuvent étendre leur mémoire jusqu’à 256 Go, avec une carte MicroSD. Ces smartphones, destinés essentiellement aux professionnels, bousculent les codes et repoussent les limites du téléphone intelligent conventionnel grâce à leur élégance et leurs performances.