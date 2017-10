Un smartphone au service des usages professionnels

Réagissez

Avec un écran de 6,3 pouces, le Samsung Galaxy Note 8 est un très grand format. Il occupe 84% de la surface totale du smartphone et est recouvert d’une couche de verre, ce qui met en valeur les courbes de l’appareil.

Le S Pen permet d’écrire des messages animés, avant de les partager avec d’autres destinataires, sur n’importe quel appareil, en passant soit par le MMS, soit pas un autre service de messagerie. Il permet, par ailleurs, de prendre des notes à la volée, lorsque le smartphone est verrouillé. Le confort d’écriture se rapproche de celui sur une feuille de papier. Une fois enregistrées, les notes peuvent être affichées sur l’écran verrouillé, avec la fonction Always On durant dix minutes. Il permet également de réaliser quelques croquis de bonne qualité. Avec cette fonctionnalité, Samsung veut savourer son retour gagnant.

On sent qu’on tient entre les mains un produit de qualité aux finitions soignées. Il se démarque avec son appareil à double capteur de 12 mégapixels. Le rendu des photos est très bon. La qualité des contrastes et la gestion de la luminosité du Samsung Galaxy Note 8 sont impressionnantes. Le mode portrait est particulièrement agréable à regarder sur l’écran du téléphone. On y découvre un flou mettant parfaitement en avant le sujet.

Avec un stylo S plus intelligent, un plus grand écran Infinity et un meilleur appareil photo, Galaxy Note8 a l’ambition d’offrir plus de façons de créer, partager et exprimer vos idées que jamais. Le test permet de voir l’image plus grande et communiquer de façon entièrement nouvelle. Le constructeur s’est lancé dans un nouveau challenge : obtenir des photos nettes, même quand il fait noir et qu’il est difficile de garder le téléphone stable. Faites glisser la caméra de gauche à droite pour capturer les panoramas étendus autour de vous. Son autofocus reste très rapide : on jongle entre deux des usages les plus répandus en photo : le portrait et le paysage. En vidéo, Samsung propose du Full HD à 60 FPS ou de la 4K à 30 FPS.

Avec ce modèle, Samsung reste l’une des références en termes de photo sur mobile. Samsung veut tout simplement bouleverser nos habitudes photographiques, qui ont, ces dernières années, largement marché sur les plates-bandes des appareils compacts. Les constructeurs de smartphones misent sur de grands écrans sans bordure et sur les doubles capteurs-photo. Chaque jour, 550 millions de photographies sont partagées sur les réseaux sociaux, la plupart prises depuis un mobile. Ce phénomène n’a pas échappé aux constructeurs, dont Samsung, qui, pour séduire et attirer ses nouveaux consommateurs connectés, s’inspirent de leurs codes iconographiques dans leur communication visuelle, notamment sur le web et les réseaux sociaux.