Un nouveau monde est en construction

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont prêts à profiter de l’Intelligence artificielle (IA) pour construire un monde interconnecté, selon Kevin Cha, président LG Electronics, Moyen-Orient & Afrique.

Selon lui, «le monde évolue plus rapidement que jamais, grâce aux profonds progrès de la technologie, et il est prévu que l’on accélère encore plus». L’introduction et la mise en œuvre de nouvelles technologies et ressources ne feront que renforcer la commodité ressentie par les utilisateurs et leur donner l’occasion de passer plus de temps à profiter de la vie et des plaisirs simples qu’elle offre. Selon les rapports de l’industrie, l’IA pourrait augmenter la productivité dans le travail jusqu’à 40% d’ici 2035. Cette hausse de la productivité ne sera pas générée par des heures plus longues, mais par des technologies innovantes permettant aux gens d’utiliser plus efficacement leur temps.

En général, l’Intelligence artificielle est censée libérer des avantages remarquables dans tous les pays, contrecarrer les perspectives de croissance économique et redéfinir «la nouvelle normale» comme une période de croissance économique élevée et durable. En plus de la croissance économique, il pourrait également y avoir des avantages sociaux significatifs. Les véhicules sans conducteur (véhicules autonomes) devraient réduire considérablement le nombre d’accidents de la route et les accidents de la circulation, faisant de la technologie potentiellement l’une des initiatives les plus transformatrices en matière de santé publique dans l’histoire de l’humanité. Ils pourraient également rendre leur indépendance aux personnes qui ne peuvent pas conduire en raison d’un handicap, ce qui leur permet d’occuper des emplois dont ils étaient auparavant exclus. Et, même parmi ceux qui peuvent conduire, les voitures sans conducteur rendront le voyage beaucoup plus pratique, libérant le temps que les gens peuvent consacrer au travail ou aux loisirs.

«L’Intelligence artificielle est depuis un certain temps un mot à la mode, mais c’est devenu aujourd’hui une réalité, car nous nous habituons rapidement à son pouvoir, ses capacités et son luxe. L’intelligence artificielle et la révolution robotique sont configurées pour provoquer un changement», analyse Kevin Cha. Les impacts des technologies d’automatisation se font déjà sentir dans l’ensemble de l’économie. Le nombre mondial de robots industriels a augmenté rapidement au cours des dernières années et de nombreuses entreprises à travers le monde se lancent dans des projets axés sur des services automatisés. Nous vivons dans une époque de grandes transformations. Depuis trente ans, la technologie a considérablement changé la manière dont nous vivons, travaillons et assurons le bien-être collectif. Aujourd’hui, nous sommes sur le point de vivre un changement radical qui pourrait révolutionner presque tous les secteurs, branches d’activité et services publics.