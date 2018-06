Un iftar convivial avec Ericsson

Réagissez

Un iftar a été organisé récemment au restaurant de l’hôtel Lamaraz (Kouba) par l’équipementier suédois Ericsson, qui a permis aux journalistes spécialisés dans les TIC de débattre et d’échanger des points de vue sur l’actualité et l’évolution du marché algérien.

Yacine Zerrouki, directeur d’Ericsson Algérie, et une partie de son staff étaient présents à cette rencontre conviviale. L’objectif est de développer une relation de proximité et ainsi d’optimiser la visibilité de la marque et créer un lien particulier.

Dans ce cadre, l’équipementier a dévoilé une nouvelle étude du Consumer& Industry Lab, qui démontre que les achats via smartphone transforment le commerce. Le m-commerce mondial devrait connaître une hausse importante au cours des prochaines années, 43% des consommateurs effectuant déjà des achats sur leur téléphone chaque semaine.

La majorité des acheteurs mobiles s’attendent à ce que d’ici 3 ans, un conseiller personnel virtuel les aide à effectuer leurs achats. 69% des utilisateurs de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) pensent que ces technologies offriront aux smartphones tous les avantages des magasins physiques. Au-delà du m-commerce, il y a une montée en puissance des assistants virtuels. Le rapport explique comment la connectivité transforme la façon d’acheter des consommateurs.

Ericsson était l’un des principaux sponsors du stand de la Suède, qui a participé pour la première fois au Salon Viva Technology, qui s’est tenu du 24 au 26 mai Porte de Versailles à Paris, mettant en avant plusieurs start-up suédoises. En parallèle à cet événement, une démonstration de la voiture connectée en 5G a été organisée le 25 mai au siège d’Ericsson France pour les salariés, mais aussi pour plusieurs acteurs institutionnels. Le fournisseur des solutions IT suédois a présenté sa vision, et surtout ses prévisions, en matière de technologies des réseaux mobiles à haut débit.

Selon le dernier rapport Ericsson sur la mobilité, la 5G couvrira, dans six ans, plus de 20% de la population mondiale et le LTE atteindra les 5,5 milliards d’abonnés, soit plus de 85% des êtres humains. Le trafic de données mobiles poursuivra ainsi sa progression, principalement sous l’impulsion de la consommation de contenus vidéo par la «génération Y», nés entre 1980 et 2000. Dans un premier temps, le déploiement de la 5G est prévu dans les zones urbaines denses. Les premiers réseaux commerciaux basés sur la technologie 5G NR (New Radio) devraient entrer en service en 2019, suivis de déploiements plus vastes à compter de 2020. Les premiers développements de cette technologie devraient intervenir aux Etats-Unis, en Corée du Sud, au Japon et en Chine.