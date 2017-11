Transformation digitale et business

Réagissez

La 15e édition du Med IT El Djazaïr, le Salon international des technologies de l’information, a été marquée par une forte participation de marques nationales et internationales. Il a été organisé à Alger du 15 au 17 novembre au palais de la culture Moufdi Zakaria et a regroupé les principales entreprises algériennes et étrangères du secteur des technologies de l’information et de l’informatique, avec pour thème «La transformation digitale».

Samsung Algérie a exposé ses dernières innovations technologiques, Gamme J 2017, Galaxy S8/S8+ et le tout dernier Galaxy Note 8. Située dans la cour centrale de l’esplanade, la surface d’exposition de Samsung Algérie, de 100 m2, a été aménagée en espaces distincts, mettant en valeur les différents produits premium de la marque. Et afin de mieux tester la puissance de ses nouveaux smartphones et partager avec les utilisateurs algériens la magie de la réalité virtuelle, une animation VR 4D a été proposée.

Ainsi, les visiteurs ont vécu et expérimenté la réalité virtuelle utilisant le casque Gear VR Samsung, avec en prime une expérience immersive assurée par 4 fauteuils 4D qui leur a procuré des sensations très proches du réel. Avec le Galaxy Note 8, les utilisateurs bénéficient d’un écran Infinity plus grand, qui se tient facilement dans une main, le stylet S Pen pour une communication personnalisée, et la caméra la plus performante des smartphones Samsung pour des photos exceptionnelles. L’écran Super-Amoled Infinity Quad HD + de 6,3 pouces donne la possibilité de voir plus et de défiler moins et grâce au stylet S Pen plus performant, le Galaxy Note 8 offre de nouvelles possibilités d’écrire, de dessiner, d’interagir avec son appareil et de communiquer avec ses amis.

Pour Iris, il s’agit de la deuxième participation, présente sur un stand de 100 m² au patio. Les professionnels du IT et Mobile, les distributeurs, et les visiteurs intéressés ont découvert en exclusivité les dernières innovations des produits IT et Mobile et TV du fabricant algérien. Dans un communiqué de presse, il est mentionné : «La participation d’Iris s’inscrit dans sa stratégie de développement avec un marché de plus en plus concurrentiel et avec une demande de plus en plus spécifique.

Iris vise à asseoir plus de proximité avec ses clients et une meilleure interaction avec chaque acteur du marché.» L’attraction de l’exposition a été le téléviseur Androïd TV, qui reste le lancement majeur de cette année pour Iris. Condor a également pris part au MED IT avec un stand de 54 m² et exposé les dernières nouveautés dans les domaines de l’IT (téléphones portables, tablettes, objets connectés), de la TV et la Security System pour répondre aux préoccupations des professionnels à travers une panoplie d’offres dédiées aux entreprises, mais également aux particuliers.

De par sa présence régulière dans les grandes manifestations et événements liés aux technologies de l’information et de la communication, Condor Electronics veut réaffirmer son engagement dans le développement du secteur des TIC en Algérie.

Dans un marché IT en Algérie qui amorce un nouveau virage, les entreprises ne pouvaient pas faire l’impasse sur ce Salon au moins pour deux raisons : le développement de l’image et de la notoriété grâce à la visibilité qu’offre un stand et la fidélisation de la clientèle grâce à un contact direct. Dans un Salon, le climat est moins institutionnel, ce qui permettra des échanges privilégiés.