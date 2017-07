Test du Galaxy S8 : Bijou technologique et compagnon de vie

Réagissez

Avec le Galaxy S8, le constructeur sud-coréen, transforme plus que jamais ce petit bijou technologique en «un compagnon de vie». Design élégant et magnifique écran Infinity Display, sa prise en main est agréable.

De prime abord, c’est un plaisir de le regarder. Un nouveau monde s’ouvre au creux de la main. Vous ne verrez plus jamais le smartphone de la même manière. Au niveau de la qualité de l’image, le Galaxy S8 est au top niveau. Son écran Full HD Super Amoled procure un confort inégalé. Les pages/vidéos se chargent rapidement, tandis que les applications s’ouvrent à une vitesse grand V. C’est ce qu’on attend d’un appareil haut de gamme et dans ce cas précis, le contrat est rempli.

Les clichés capturés avec son capteur arrière 12 mégapixels sont d’une grande précision et d’une grande netteté, ce qui en fait l’un des meilleurs photophones du marché. Le constructeur a su créer un appareil photo au rendu exceptionnel de jour comme de nuit. Les clichés sont lumineux et réussis, même en conditions de faible luminosité. Ainsi, il concrétise une promesse : «La nuit vous appartient». Grâce à un nouveau traitement logiciel, il permet de prendre des clichés encore plus nets, notamment en mouvement.

Le smartphone est désormais le nouvel outil pratique pour prendre des photos : simple d’utilisation, léger, toujours dans une poche. L’idéal pour prendre des clichés rapidement sans pour autant noter une perte de qualité importante par rapport aux reflex. En effet, les smartphones possèdent aujourd’hui des caractéristiques séduisantes et une belle définition d’image. Des millions de clichés sont postés quotidiennement sur des réseaux de partage d’image comme Instagram.

Avec la mise au point sélective, on peut prendre un cliché et choisir de mettre en valeur l’avant-plan ou l’arrière-plan. Une variété de filtres peut transformer une simple photo en œuvre d’art. Prendre des photos est la troisième fonction la plus utilisée par les détenteurs de smartphones, après l’envoi de mails ou de SMS et la recherche sur internet, selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte. Les photos ne sont plus destinées à être imprimées pour figurer dans un album.

Désormais, les photos se partagent sur les réseaux sociaux. Les vidéos occupent toute la hauteur et s’affichent dans un format 18:9, proche du cinéma pour un rendu excellent grâce à la technologie HDR. Pour obtenir cet écran généreux, Samsung a dû faire des compromis. Le capteur d’empreintes digitales initialement à l’avant est passé à l’arrière (très près de l’appareil photo) et le bouton principal est devenu virtuel et totalement invisible. Sa batterie de 3000 mAh permet de tenir une journée entière en étant très sollicité (SMS, appels, GPS et navigation internet).