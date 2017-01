Téléphonie : La 4G d’Ooredoo disponible dans 31 wilayas

Réagissez

Ooredoo, innovateur technologique, annonce la disponibilité de ses services de téléphonie mobile de 4e génération dans 31 wilayas, et ce, après l’obtention de l’autorisation de déploiement de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT).

Ooredoo amorce la nouvelle année sous le signe du challenge technologique en lançant ses services 4G dans 28 nouvelles wilayas, à savoir Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla, Djelfa, Biskra, Ghardaïa, Adrar, Boumerdès, Béjaïa, Blida, Annaba, Tipasa, Sidi Bel Abbès, Bouira, Chlef, Batna, Bordj Bou Arréridj, Médéa, Mascara, M’sila, Tiaret, Skikda, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane et Aïn Témouchent. Ces nouvelles wilayas viennent s’ajouter aux 3 wilayas que sont Tlemcen, Tizi Ouzou et Béchar, déjà couvertes par le réseau 4G d’Ooredoo depuis octobre 2016.

A l’occasion de ce large déploiement, le directeur général d’Ooredoo Algérie, Hendrik Kasteel, a déclaré : «Ooredoo entame la nouvelle année 2017 en relevant avec succès un nouveau challenge en déployant son réseau 4G dans 31 wilayas. Cette extension du réseau facilitera aux clients l’accessibilité à la 4G et permettra à Ooredoo de maintenir son leadership technologique grâce à son réseau 4G.

Cela constitue une étape majeure et structurante pour Ooredoo qui veillera à mobiliser ses moyens humains et techniques afin de répondre au mieux aux préoccupations de ses clients en leur apportant des services à la pointe de la technologie et de faire de la 4G une réussite telle que l’a été la 3G.»

Avec le déploiement de son réseau 4G dans 31 wilayas et un taux de couverture qui sera perpétuellement renforcé, Ooredoo demeure à l’écoute de ses clients en les mettant au cœur de ses préoccupations afin de leur offrir les meilleures offres et les services digitaux à haute valeur ajoutée. Il y a lieu de rappeler que les clients déjà détenteurs d’une ligne Ooredoo peuvent bénéficier gratuitement d’une SIM 4G, tout en gardant le même numéro de téléphone.