Bomare Company, sous la marque Stream System, participe pour la 7e fois consécutive, du 3 au 6 septembre 2017, au grand Salon IFA Berlin 2017.

L’objectif, selon un communiqué de presse dont El Watan a une copie, est «de développer de nouveaux partenariats et décrocher de nouveaux marchés d’exportation. Bomare Company, participe chaque année à ce Salon en tant qu’exposant algérien dans le domaine de l’électronique. Cette année encore, nous souhaitons atteindre de nouveaux objectifs grâce à cette fidèle participation à IFA Berlin». Pendant plus de six jours, près de 18 000 exposants venus de 78 pays exposeront leurs produits électroniques et des services.

IFA Berlin est devenue le plus incontournable des événements dans le monde de l’électronique, elle attire chaque année plus de 240 000 visiteurs de plus de 100 pays, une réelle opportunité pour Bomare Company. Cette dernière est un fabricant de matériel électronique algérien, qui propose un large éventail de produits pour sa clientèle, notamment les téléviseurs, smartphones, tablettes, DID et récepteurs, avec un taux d’intégration qui dépasse les 50%, selon un chiffre fourni par le fabricant. Un des objectifs de Bomare Company d’ici 2020 est d’atteindre un taux d’intégration de 75% en TV et 54 % en smartphones, et de produire 1,5 million de téléviseurs et 3 millions de smartphones par an, en sachant que 60% de ces produits vont être exportés vers le marché européen.

Bomare Company se distingue dans l’industrie électronique grâce à son savoir-faire. Elle se spécialise dans la sous-traitance industrielle comme insertion automatique de tous types de cartes mères pour tous types d’industries, tels que les énergies renouvelables, l’aéronautique, l’aérospatiale, le ferroviaire et l’industrie automobile. IFA Berlin est devenu le Salon le plus important d’Europe, un espace d’exposition complet de l’électronique grand public, mais aussi des télécommunications et d’une partie de l’industrie des technologies de l’information. Selon nos sources, Condor Electronics et Samsung Algérie participent aussi à cet événement. La réalité virtuelle, qui permet de s’immerger totalement dans un environnement en trois dimensions grâce à un casque, sera l’un des maîtres mots de l’IFA. L’heure est au tout connecté avec des réfrigérateurs, des lave-linge, des plans de travail, des ampoules ou des caméras intelligentes censées faciliter la vie des utilisateurs. La plupart des constructeurs dévoileront leur dernière génération de smartphones. Ils devraient être de plus en plus fins et pourvus de fonctionnalités et technologies de plus en plus poussées. A défaut d’être un critère vraiment différenciant, la montée en gamme des capteurs photos et de l’autonomie des batteries esquissera aussi les nouveaux standards du secteur.