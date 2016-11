Réagissez

Condor Electronics, fabricant algérien de produits électroniques et technologiques, a adopté la couleur rose pendant tout le mois d’octobre pour une campagne de soutien à la lutte contre le cancer du sein, une des premières causes de mortalité chez la femme dans le monde. La campagne a été clôturée par un dîner de gala, jeudi dernier à l’hôtel El Djazaïr (Alger). Durant la campagne, Condor s’était engagé à reverser un don pour l’achat de chaque produit de sa gamme «équipements de cuisine» se composant de plusieurs modèles de cuisinières, fours et hottes.

Condor Electronics incarne ainsi le statut d’entreprise citoyenne avec une organisation dont les finalités économiques et sociales cohabitent, prouvant que la poursuite de bénéfices financiers n’est pas le seul objectif. Le fait d’inscrire l’entreprise dans une démarche citoyenne ne peut qu’avoir des retours positifs et générer une sympathie renforcée. Cette action était notamment soutenue par un dispositif digital, permettant à la communauté engagée des fans sur facebook de Condor Electronics de participer en partageant le poste relatif à la campagne, ainsi 2 DA ont été ajoutés pour chaque partage. La collecte a atteint 900 000 DA, un montant qui a été reversé équitablement à trois associations luttant pour cette même cause : Al Badr (Alger), El Amel (Blida) et El Amel fi Elhayate (Sidi Bel Abbès).

Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor a reversé en plus du montant récolté par l’opération, un montant additionnel de 200 000 DA à chacune des trois associations. Présents à cette soirée, plusieurs personnes concernées par cette cause, notamment la chanteuse Naïma Ababsa, la judokate Salima Souakri, Souhila Maalem, la talentueuse artiste du sitcom Bibiche et Bibicha, au côté de Sabiha Chaker, ancienne journaliste de l’ENTV, qui a partagé son expérience et le combat qu’elle a mené contre cette maladie. Certains témoignages étaient poignants. Les invités ont été bouleversés, parfois jusqu’à écraser une larme en raison de l’émotion.

Dès l’annonce d’une telle nouvelle, les malades se trouvent pris dans les tourments des doutes et des incertitudes, face à un nom qui rime dans notre culture avec fin de vie et impossibilité de guérison. Le cancer est un tueur silencieux. Ne pas en parler, c’est le laisser tuer en silence. Ne pas porter témoignage, c’est le laisser sévir en sourdine. Beaucoup ont décidé de l’affronter pour ne pas qu’il prenne l’ascendant sur leur vie.