Yacine Khellaf, directeur de la division Mobile de LG en Algérie

Le LG G6 vient révolutionner le monde des smartphones haut de gamme.

LG Electronics Algérie a dévoilé, lundi dernier, au Sheraton Club des Pins, son dernier bijou technologique : le LG G6. Un smartphone doté d’un nouveau format d’image innovant et audacieux (format 18:9) pour une meilleure expérience cinématographique, d’un rapport écran/téléphone exceptionnel, d’un appareil photo grand-angle. vidéo en format 4K. Il possède un champ de vision élargi de 100 degrés, avec son appareil photo avant de 5 Mpx, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent prendre des autophotos sans avoir besoin d’une perche. L’appareil photo grand angle réduit la distorsion sur les bords, ce qui rend les images plus naturelles.

Conçu pour répondre aux moindres exigences des utilisateurs, le LG G6 vient révolutionner le monde des smartphones haut de gamme, en mettant l’accent sur les caractéristiques que les consommateurs désirent le plus, notamment un grand écran qui tient réellement dans une main. Yacine Khellaf, directeur de la division Mobile de la filiale algérienne de LG Electronics, a déclaré : «Il sera commercialisé exclusivement en Algérie dans un coffret VIP avec plusieurs accessoires (l’équivalent de 15 000 DA) et fera réellement plaisir à beaucoup d’usagers et de loyaux clients de LG.

Il est beaucoup moins cher que celui d’autres concurrents, mais avec les mêmes options (79 000 DA) pour un téléphone de ce gabarit avec toutes les options d’un super haut de gamme et on arrive à moins de 80 000 DA. On a réellement étudié le marché sachant que le prix du V20 est aux environs de 88 000 DA.» Revenant sur le G5, il dira : «Même si la réponse du marché n’a pas été très positive, le challenge a été bon, LG a créé un nouveau concept, qui est la modularité du téléphone : avoir plusieurs accès photos, son avec Bang & Olufsen, batterie, développement photo, les consommateurs ne sont pas assez prêts, peut-être, il faut développer ce concept.

D’où la réorientation et la réflexion plus approfondie par rapport aux besoins du consommateur en général.» L’écran est un élément crucial, mais il faut avoir un téléphone assez ergonomique et compact, dont la maniabilité est très importante. Dans ce contexte, les concurrents ont leurs stratégies et LG a réussi à gagner des parts de marché (quintupler son chiffre d’affaires de 12 à 15 %). Il est beaucoup plus présent dans les points de vente, avec une stratégie de déploiement plus agressive.

A travers la série K, la marque a atteint des volumes assez importants. «Nous sommes plus à l’écoute du réseau de distribution et du consommateur. Nous avons des prix plus stables, nos téléphones sont plus présents et nous répondons au mieux à travers un service après-vente de qualité», ajoute Khellaf.

LG, comme entité légale algérienne, a mis tout en place pour étudier et être prêt au lancement d’une entité de production locale. Elle est partenaire avec plusieurs entités algériennes qui l’épaulent par rapport à tout ce qui est production de téléviseurs, en lancement en ce qui concerne les machines à laver et climatiseurs et les réfrigérateurs. Néanmoins le téléphone est un produit un peu plus complexe. Sa carte mère est hautement plus technologique. Cela nécessite des études, de la préparation et des partenaires solides pour lancer ce type d’industrie.