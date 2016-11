Réagissez

Bomare Company, sous la marque commerciale Stream System, a signé un contrat de coopération avec une entreprise espagnole pour l’ouverture du premier service après-vente en Espagne et en Portugal.

Cette opération intervient après la signature du premier contrat d’exportation des produits Stream System en Espagne, au mois de mai dernier. A travers l’ouverture de ces deux services après-vente, Bomare Company vise à se rapprocher de ses clients pour leur offrir un service optimal. Grâce à son réseau de partenaires qui s’étend de l’Asie vers l’Europe, Bomare Company est désormais le premier fabricant électronique algérien à exporter ses produits Stream System vers l’Europe, tout en assurant un service après-vente. Pour rappel, depuis sa création en 2001, Bomare Company, porteuse de la marque commerciale Stream System sur le marché de l’électronique, a toujours aspiré à l’exportation de ces produits certifiés ISO et conformes aux standards internationaux, notamment vers le continent européen. Solide de par son expérience de 15 ans dans la fabrication des téléviseurs, Bomare Company s’est lancé en 2015 dans la fabrication smartphones 3G et 4G de marque Stream dans ses unités (laboratoires de recherche et chambres blanches) à Birtouta (Alger). Ces produits sont en vente dans les magasins Leclerc, Carrefour et aussi El Corte Inglés… en Espagne, à travers son distributeur espagnol.