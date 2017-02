Réagissez

Klaus Helmrich, membre du directoire de Siemens AG, en charge de l’Europe et de l’Afrique et des divisions Digital Factory et Process Industries and Drives au niveau mondial

Siemens a organisé, lundi dernier, au Centre international des conférences d’Alger, une rencontre autour de la digitalisation, pour présenter à ses clients les solutions technologiques innovantes qui s’appuient sur le savoir-faire de Siemens et ses compétences en électrification, automatisation et digitalisation.

Sous le titre «Construisons l’avenir ensemble», cette rencontre a été aussi l’occasion de retracer 55 ans de contribution et de réalisations de grands projets pour soutenir la politique d’industrialisation de l’Algérie, la hissant ainsi sur le podium des leaders technologiques de la région. «Nous ne sommes pas là pour seulement vendre des solutions et des produits, mais pour améliorer le bien-être et la prospérité d’une société toute entière par un transfert de savoir-faire à travers des collaborations avec des universités et au sein de nos équipes. Nous voulons importer de la matière grise qui pourra ensuite produire de la valeur ajoutée.

Nous avons décidé d’investir en intelligence et compétences en faisant de la formation», a déclaré le n° 2 du groupe, Klaus Helmrich, membre du directoire de Siemens AG, en charge de l’Europe, de l’Afrique et des divisions Digital Factory et Process Industries and Drives au niveau mondial. Dans ce cadre, un partenariat stratégique a été signé avec le Centre de développement des technologies avancées (CDTA), l’équipant de divers matériels et logiciels industriels, pour mettre en place une plateforme «Industry 4.0» à vocation de développement, d’ingénierie et de formation. L’objectif est clair : contribuer à optimiser le transfert nécessaire de savoir-faire, tant pour les entreprises que pour les personnes disponibles sur le marché de l’emploi. «Nous avons d’abord examiné une série de données, comme le statut de l’économie algérienne et son orientation stratégique future.

Sur le plan social, nous avons analysé les indices sociaux et de santé, les indices économiques et les indices d’éducation. Peu à peu, nous avons pu mieux comprendre ce qui est vraiment au cœur des préoccupations de l’Algérie», a résumé Farouk Benabdoun, CEO Siemens Algérie. Dans l’industrie, plus de 50% de la production de ciment en Algérie, soit plus de 8 millions de tonnes par an, font appel à des équipements électriques et des technologies d’automatisation de Siemens.

Plus de 75 000 voyageurs par jour, soit un total de 28 000 000 passagers par an, sont transportés par le Métro d’Alger, dont Siemens, en tant que leader du consortium, a livré la première ligne et continue à fournir la signalisation. Plus de 8 millions de personnes ont accès aux scanners de Siemens en Algérie. Siemens contribue à la distribution d’eau à la population algérienne en étant aussi un des principaux acteurs de l’industrie de l’eau en Algérie depuis 1978 avec plus de 300 projets à son actif (stations de pompage, stations d’épuration des eaux usées) entièrement équipés de systèmes électriques et d’automatismes.