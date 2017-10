Siemens Algérie apporte son expertise

Réagissez

La division Healthineers a organisé récemment un événement pour présenter à ses clients, ses dernières innovations en matière d’imagerie médicale.

Cette rencontre a été rehaussée par la présence de Farouk Benabdoun, directeur général de Siemens Algérie et Tunisie, João Seabra, président de la région Europe de l’Ouest, Afrique de l’Ouest et membre de la direction de Siemens Healthineers Monde, Luc Van Overstraeten, Vice-Président, Maghreb et Afrique de l’Ouest et Anne Marie Mendes, directrice de l’activité Siemens Healthineers en Algérie.

Il s’agit de la deuxième visite en Algérie de João Seabra. La division Healthineers de Siemens Algérie joue un rôle important dans le secteur du médical à travers les équipements et les solutions proposées à ses clients. Plus de 8 millions de personnes ont accès aux soins de santé au travers des équipements Siemens installés dans le pays. Siemens apporte aussi une importance toute particulière au développement des compétences de ses équipes locales. A titre d’exemple, la Skyra, première IRM3 Tesla fonctionnelle dans le secteur public en Algérie, a été installée et mise en service par une équipe à 100% algérienne. Siemens a signé de nombreuses premières mondiales dans le domaine médical, comme le tube à rayons X, l’échographe en temps réel, le scanner double source, l’imagerie à résonance magnétique et les systèmes PET-MR intégrés.

Siemens Healthineers aide à combattre les maladies les plus meurtrières, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. Toutes les heures, plus de 209 000 patients bénéficient de soins basés sur l’équipement de Siemens Healthineers. Et plus de 70% des décisions cliniques critiques sont influencées par sa technologie. Acteur majeur et partenaire de référence, Siemens Healthineers innove en permanence pour enrichir son portefeuille de produits et de services dans ses activités principales que sont l’imagerie diagnostique et l’imagerie thérapeutique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et de la biologie moléculaire. Tous les acteurs du secteur de la santé cherchent à apporter une plus forte valeur ajoutée au parcours de soins.

Il s’agit désormais de garantir une efficacité diagnostique et thérapeutique, d’utiliser en temps voulu les examens et les traitements appropriés à chaque patient afin d’améliorer les résultats cliniques, tout en réduisant les coûts. Améliorer l’expérience et la satisfaction des patients, ainsi que la qualité des soins, est un enjeu majeur du secteur de la santé. Siemens Healthineers s’est donné comme objectif stratégique d’aider les professionnels de la santé à relever les défis auxquels ils sont confrontés et de leur proposer des solutions leur permettant de développer leur activité.