Satisfaire le client et améliorer les bases des technologies-clés de la stratégie mobile

Le nouveau directeur de la division mobile, Hwang Jeong-hwan, a évoqué, lors du Mobile World Congress 2018 (MWC) à Barcelone, l’importance de répondre aux besoins réels des consommateurs à l’égard de la marque LG en se concentrant sur les technologies de base. Selon le président de la société LG des communications mobiles, Hwang Jeong-hwan, les produits milieu et haut de gammes basés sur des appareils haut de gamme à succès, tels que le V30S ThinQ, joueront un rôle important dans la réalisation de cet objectif. En exploitant ses plateformes éprouvées et bien accueillies avec des logiciels incrémentiels et des mises à niveau esthétiques, LG offre à ses clients actuels une expérience plus longue et plus satisfaisante. Les fonctionnalités réfléchies et les options de couleurs uniques permettent aux appareils LG de se démarquer des produits concurrents et d’attirer l’attention des nouveaux clients, alors que l’amélioration de la qualité de fabrication des produits et du service après-vente, telles que les mises à jour continues des fonctionnalités dotées de l’intelligence artificielle, donne aux clients des raisons supplémentaires de choisir un produit LG lors de l’achat d’un nouveau smartphone.