Samsung tire un trait sur son Galaxy Note 7

Samsung a décidé hier d’arrêter les frais face au fiasco du Galaxy Note 7 et de cesser définitivement la production de ce smartphone dernier cri englué dans une opération désastreuse de rappel pour cause de batteries explosives.

Le géant sud-coréen tente de contenir les répercussions sur son image de marque et sur ses autres secteurs d’activité de l’affaire du Note 7 défectueux, l’un de ses plus grands échecs commerciaux, à l’heure où il doit composer avec une concurrence exacerbée. Le conglomérat sud-coréen a annoncé dans un premier temps avoir cessé les ventes et les échanges de l’appareil, suite à des informations selon lesquelles des Note 7 de remplacement avaient eux aussi pris feu. Ces annonces ont été sévèrement sanctionnées en Bourse où le titre Samsung a perdu 8% hier. Et une fois la place financière fermée, le groupe a annoncé qu’il renonçait complètement à sa «phablette», comme se nomment les modèles intermédiaires entre smartphones et tablettes. «En faisant de la sécurité du consommateur notre préoccupation n°1, nous sommes parvenus à la décision finale d’arrêter la production du Galaxy Note 7», a déclare Samsung dans un communiqué. Un porte-parole a confirmé qu’il s’agissait d’un abandon «définitif».

De nombreux analystes avaient prévu la mort prématurée du smartphone, mais il s’agit néanmoins d’une décision spectaculaire pour un groupe qui se targue d’être le champion de l’innovation et de la qualité. Elle conclut plus d’un mois de débâcle complète pour le Galaxy Note 7 qui avait été lancé par anticipation en août dernier pour damer le pion au grand rival Apple dans le segment haut de gamme. Samsung avait été contraint le 2 septembre d’ordonner le rappel planétaire de 2,5 millions d’exemplaires du Note 7 après que certains spécimens eurent pris feu du fait de l’explosion de leur batterie lithium-ion pendant leur chargement. Les images de téléphones carbonisés, qui ont inondé les réseaux sociaux, ont représenté une humiliation suprême.

L’image du groupe a pris un coup supplémentaire quand Samsung a reconnu implicitement pour la première fois hier que les appareils distribués en remplacement des premiers millions de Note 7 vendus posaient aussi problème. «La première fois, cela peut être interprété comme une erreur. Mais la même chose s’est produite deux fois sur le même modèle, et cela générera une perte considérable de confiance des consommateurs», a observé Greg Roh, de HMC Investment Securities.

«La raison pour laquelle les consommateurs préfèrent Apple ou Samsung, c’est la fiabilité du produit. Ici, les dégâts en termes d’image seront inévitables et Samsung aura fort à faire pour inverser la tendance.» Les clients pourront échanger leur Note 7 contre un autre modèle Samsung ou être remboursés. Samsung a demandé à ses distributeurs dans le monde entier de cesser les ventes et les échanges. L’impact sur l’image de marque et la confiance des consommateurs pourrait être bien pire .

L’échec du Note 7 survient à un moment critique pour le groupe, embarqué dans une transition générationnelle compliquée au sommet. Le fonds américain Elliott Management vient de mettre du sel dans la plaie en proposant de scinder le groupe en deux sociétés indépendantes, de distribuer un dividende exceptionnel à ses actionnaires et d’envisager une cotation à Wall Street .