Samsung Algérie a convié mercredi dernier à Zéralda ses partenaires médias à son dîner annuel. Une occasion pour la marque sud-coréenne de renouveler son engagement à «renforcer les liens en célébrant le Nouvel An ensemble autour d’une rencontre conviviale».

Ryad Attouchi, responsable marketing de Samsung Algérie, a déclaré : «C’est une opportunité pour nous de revoir nos partenaires. Nous n’avons pas que des partenaires business, vous êtes nos partenaires médias et c’est très important pour nous.» Il commence par reconnaître : «Pour 2016, nous avons eu un problème avec le Note 7, Samsung a officiellement reconnu et assume pleinement ce problème. Il y a deux jours de cela, il y a eu les résultats de l’étude faite via Samsung et des bureaux indépendants pour déterminer le cas des batteries et c’est un défaut de fabrication. Le but est de renforcer le sentiment de sécurité ainsi que la confiance du consommateur.» Selon lui, «Samsung s’engage à avoir des produits de qualité et à faire en sorte que cela n’arrivera plus jamais».

Alors que Samsung lancera, dans les prochains mois, son Galaxy S8, le constructeur sud-coréen veut rassurer le public en prenant les mesures nécessaires pour que plus jamais un tel incident ne se reproduise. En 2016, Samsung n’est pas apparu. La marque a préféré faire une étude sur le marché algérien, identifiant ses forces et ses faiblesses et affiner davantage les habitudes des consommateurs. Un chiffre parmi d’autres pour situer les enjeux : il y a quatre ans, il y avait 5 marques de téléphones portables, nous sommes à 31 marques en Algérie, «la concurrence est devenue très féroce, des fois loyale, des fois non, on a un engagement : travailler dans les règles de la loi. Cette année sera meilleure». Dans deux semaines, le premier téléviseur 32 pouces sera lancé en Algérie, une production locale qui répond aux besoins du consommateur et à l’attente des autorités publiques dans le cadre de la stratégie de la production nationale. Les tests qualité sont faits. «On a déjà lancé la clim en été.

On promet un retour en force avec l’électroménager, on a appris par des rumeurs que Samsung allait partir : Samsung ne fermera jamais en Algérie, c’est un marché très important pour nous et on compte retrouver notre place de leader», souligne Ryad Attouchi. Sur le segment de la téléphonie, la marque va attaquer l’année 2017 avec la gamme des Galaxy A, des téléphones de milieu de gamme, avec des spécifications dédiées généralement au haut de gamme (la résistance à l’eau, à la poussière, appareil photo de 16 mégapixels, un design nouveau) en attendant le lancement de notre flagship habituel, qui est le S8. Il ne sera pas lancé au MWC de Barcelone : il y a 8 points de contrôle supplémentaire sur la chaîne de contrôle et il sortira en mars. Il sera unique en son genre. Samsung a en outre un plan de redéploiement du réseau de distribution sur le premier trimestre, il y aura 25 nouvelles boutiques Samsung qui vont ouvrir, il y aura 50 points Samsung officiel en plus du réseau des revendeurs.