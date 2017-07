Samsung projette sa technologie

Réagissez

Samsung Electronics a annoncé qu’elle a installé son premier écran de Cinema LED commercial au Lotte Cinema World Tower, en Corée.

Conçu comme un écran cinématographique LED à haute gamme dynamique (HDR), l’écran «Cinema LED» crée une expérience de visionnement plus captivante et plus dynamique via une qualité d’image de la prochaine génération et au système audio réel grâce à la collaboration entre Harman Professional Solutions et Samsung Audio Lab.

«A travers des couleurs plus nettes et plus réalistes, un service audio complémentaire et une surélévation, notre Cinema LED Screen donne l’impression aux spectateurs qu’ils font partie de l’image», a déclaré HS Kim, président de Visual Display Business chez Samsung Electronics. «Nous sommes très ravis de nous associer à Lotte Cinema pour apporter cette technologie aux amateurs du grand écran et nous sommes impatients de continuer à façonner le cinéma du futur». Doté d’une diagonale de 10,3m, l’écran de Cinema LED s’adapte à une variété de configurations cinématographiques tout en assurant un niveau optimum en termes de performances techniques, de fiabilité et de qualité. Le nouvel écran apporte la puissance visuelle de la qualité d’image HDR au grand écran et dynamise le contenu avec une résolution ultra nette en 4K (4096 x 2160 pixels) et avec un pic de luminosité (146fL) multiplié par dix comparé aux technologies de vidéoprojecteurs habituels.

De plus, la projection futuriste et sans distorsion de l’écran Cinema LED prend en charge les réglages ultra-contrastés et les niveaux de gris à faible tonalité pour présenter les couleurs les plus brillantes, les noirs les plus profonds et les blancs les plus vierges à un taux de contraste presque infini. Pour accompagner la superbe technologie vidéo au sein du «Super S» Lotte Cinema, Samsung a associé son écran de Cinema LED à des technologies audio ultramodernes de JBL signé Harman.

Cette intégration comprend des haut-parleurs puissants placés au bord de l’écran, la technologie exclusive de traitement audio et le système Sculpted Surround de JBL, produisant une vue incomparable et une expérience sonore comme l’ont voulu les créateurs du contenu. Alors que les exigences dans l’espace cinématographique évoluent, l’écran de Cinéma LED de Samsung offre la polyvalence afin d’étendre les services pour répondre à un éventail plus large de besoins du public. Ce nouvel écran maintient ses capacités d’affichage avancées dans une gamme de conditions d’éclairage sombres et ambiantes. Cette flexibilité rend le Cinema LED Screen idéal pour les lieux souhaitant utiliser leur espace de cinéma pour des événements corporatifs, des concerts, des manifestations sportives et des compétitions de jeux.