Samsung présente son Galaxy Note 7

Réagissez

Samsung, le géant sud-coréen, a présenté le 2 août à New York, lors d’un grand show à l’américaine, le dernier-né de sa gamme de smartphones : le Galaxy Note 7.

«Aujourd’hui, les téléphones grand format sont le segment qui enregistre la croissance la plus rapide sur le marché des smartphones», a déclaré sur scène D. J. Koh, le président de la division mobile de Samsung.

Parmi les grandes nouveautés de ce smartphone figure le scanner d’iris, qui permet à l’utilisateur par le biais de la caméra frontale de l’appareil de le déverrouiller d’un simple regard. Cette fonctionnalité a pour objectif de garantir aux utilisateurs une plus grande sécurité. La nouvelle version du S Pen dispose de quelques fonctionnalités originales. Le «Air View», qu'on peut activer en tenant le stylet au-dessus de son écran (sans le toucher), permet par exemple de traduire des mots en sélectionnant ou de faire apparaître une loupe. Samsung sort également une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle Gear VR adaptée à son nouveau smartphone.

En termes de capacité, le Galaxy Note 7 dispose d'un processeur octocoeur, de 4 GB de RAM, d'un appareil photo principal de 12 megapixels. Il est résistant à l'eau et peut être rechargé avec ou sans fil. L'écran du Galaxy Note 7 est incurvé, à la manière du Galaxy S7 Edge. L’ambition du constructeur est de permettre aux utilisateurs de «créer, partager et exprimer des idées d'un coup de stylet». Il capture les images comme vos propres yeux grâce à la technologie Dual Pixel.

Le capteur Dual Pixel fonctionne avec un objectif F1.7 plus lumineux et fournit des pixels plus grands (1.4 µm) pour gérer sans difficulté les scènes les plus difficiles, que ce soit en cas de manque de lumière ou de mouvement soudain. Le groupe sud-coréen a profité au deuxième trimestre du lancement de plusieurs nouveaux modèles pour creuser l'écart avec son rival américain Apple sur un marché des smartphones globalement atone. D'après des estimations du cabinet de recherche IDC, Samsung a écoulé 77 millions d'appareils sur le trimestre, soit 5,5% de plus qu'un an plus tôt, tandis qu'Apple voyait les ventes de son iPhone reculer de 15% à 40,4 millions d'unités.

Le groupe sud-coréen s'adjuge ainsi 22,4% du marché mondial, et Apple 11,8%. Un autre cabinet, Strategy Analytics, arrive à des estimations similaires, donnant 22,8% du marché à Samsung et 11,9% à Apple. Les deux cabinets estiment que le groupe sud-coréen a bénéficié du lancement en mars de deux nouveaux modèles phares, les Galaxy S7 et S7 Edge.