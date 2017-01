Réagissez

Samsung Electronics a annoncé dans un communiqué de presse parvenu à El Watan le lancement de la nouvelle série Galaxy A, comprenant le A5 (5,2 pouces) et le A3 (4,7 pouces), avec des raffinements qui offrent un design attrayant, une performance puissante et une commodité ultime. «Chez Samsung, nous mettons toujours à la disposition de nos clients les produits les plus avancés du moment.

Le dernier Galaxy A en est l’illustration parfaite. Incarnant notre démarche spécifique en matière de design, il intègre toutes les fonctionnalités que les utilisateurs de Galaxy apprécient, pour des performances poussées sans compromettre l’esthétique», déclare DJ Koh, président de la Division Mobile Communications, chez Samsung Electronics.

Le Galaxy A est doté d’un châssis métallique premium et d’un dos 3D en verre, hérités des gammes premiums de Samsung. Avec une caméra élégante et un bouton d’accueil, l’appareil est plus réactif que jamais et d’un grand confort d’utilisation. Le Galaxy A est proposé en quatre couleurs attrayantes : noir, or, bleu et pêche (Black Sky, Gold Sand, Blue Mist et Peach Cloud).

Côté photos, les utilisateurs pourront capturer leurs meilleurs souvenirs grâce aux caméras avant et arrière améliorées de 16 mégapixels, plus stables grâce à un autofocus plus précis, ce qui permet d’obtenir des photos et des selfies éclatantes et nettes, même en condition de faible luminosité. Avec le Galaxy A, prendre des selfies n’a jamais été aussi facile. Posez votre doigt n’importe où sur l’écran pour prendre un selfie en haute définition à l’aide de la touche flottante et utilisez l’écran du téléphone comme un flash avant pour capturer des photos éclatantes.

La qualité de l’appareil photo se veut un élément différenciateur stratégique face à la concurrence et les selfies de solides arguments marketing, notamment auprès des jeunes. Pour la première fois, la série Galaxy A est conforme à la norme IP68, ce qui offre une résistance à l’eau et à la poussière. Une norme internationale qui a prouvé son efficacité avec les smartphones Galaxy S7 et S7 edge.

Le Galaxy A offre une mémoire plus étendue et plus grande, ainsi qu’un stockage extensible avec un support micro SD jusqu’à 256 Go. L’autonomie de batterie accrue permet de rester connecté plus longtemps et de s’adapter au style de vie mobile des utilisateurs et la fonctionnalité de charge assure une remise en service plus rapide que jamais.

Le Galaxy A est équipé d’un connecteur USB réversible de type C, pour une connectivité sans faille. Le smartphone est également doté de la fonctionnalité Always On, qui permet de consulter les notifications sans quitter le mode veille, ce qui représente un gain de temps et d’autonomie batterie. Le Galaxy A est disponible en Russie depuis début de janvier et sera étendu aux marchés mondiaux.