Samsung Electronics a présenté lors de son événement annuel First Look, au Salon CES «The Wall», le premier téléviseur modulaire MicroLED de 146 pouces au monde.

L’écran TV MicroLED 146 modulaire et auto-émetteur a été présenté avec les dernières innovations de Samsung en matière de technologie d’affichage, démontrant comment la télévision évolue pour offrir aux consommateurs une expérience visuelle exceptionnelle, tout en étant un hub intelligent connecté et centralisé pour améliorer la vie quotidienne. Lors de cet événement, Jong-hee Han, président de Visual Display chez Samsung, et Dave Das, vice-président de l’électronique grand public de Samsung Electronics America, ont présenté la vision de l’avenir de Samsung dans laquelle les écrans télé offrent des visuels éclatants et évoluent également pour s’intégrer parfaitement dans la vie des gens.

Samsung se tourne désormais vers l’avenir, en fixant les tendances de la télévision pour la prochaine décennie, avec une innovation inspirée par le consommateur qui redéfinit l’expérience de divertissement à domicile. Le constructeur continuera de réinventer et d’ouvrir la voie à l’expérience visuelle du futur et de livrer «l’innovation qui compte». «The Wall» de Samsung, un téléviseur modulaire de 146 pouces doté de la technologie MicroLED, offre une définition incroyable, sans restriction de taille, de résolution ou de forme.

C’est un téléviseur auto-émetteur avec des LEDs micrométriques (μm), qui sont beaucoup plus petites que les LED actuelles et qui se servent de leur propre source de lu-mière. La technologie MicroLED embarquée dans The Wall élimine le besoin de filtres de couleurs ou de rétroéclairage, tout en permettant à l’écran d’afficher une expérience de visionnement ultime.

En outre, l’écran MicroLED excelle dans la durabilité et l’efficacité, comprenant l’efficacité lumineuse, la durée de vie de la source lumineuse et la consommation d’énergie, établissant la norme pour la future technologie d’écran. Avec un design modulable et sans cadre, «The Wall» illustre également comment les consommateurs peuvent personnaliser la taille et la forme de leurs téléviseurs en fonction de leurs besoins. L’écran peut s’adapter à différents usages, tel que créer un écran mural pour plusieurs espaces.

Samsung a également présenté le premier téléviseur QLED au monde, doté de la technologie 8K AI, qui sera lancé à l’échelle internationale, en commençant par la Corée et les Etats-Unis au cours de la seconde moitié de 2018. Cette technologie AI améliore le contenu de définition standard à une résolution de 8K.

Il utilise un algorithme propriétaire pour ajuster la résolution d’écran en fonction des caractéristiques de qualité d’image de chaque scène, pour améliorer continuellement la qualité de l’image et transformer facilement tout type de contenu de n’importe quelle source en un 8K de haute résolution.