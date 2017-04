Réagissez

Samsung a présenté, mercredi dernier à New York, son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S8.

Le constructeur sud-coréen a mis les petits plats dans les grands. Les premiers avis sur ce modèle semblent favorables, particulièrement pour les personnes qui l’ont essayé. Ils jugent qu’il ne s’agit pas là d’une révolution, mais plutôt d’une évolution. Samsung Electronics parle d’un smartphone qui repousse les limites des téléphones intelligents traditionnels, avec un design raffiné et un éventail de nouveaux services. Grâce à une multitude de services et d’applications, ainsi qu’à un écran Infinity exceptionnel pour des expériences visuelle plus immersives, le Galaxy S8 atteint un nouveau sommet en termes de fonctionnalité et de facilité, ouvrant la voie à une myriade de possibilités. «Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère du design de smartphone et des services hors pair, en ouvrant de nouvelles perspectives pour découvrir le monde», a déclaré DJ Koh, président de la division Mobile Communications chez Samsung Electronics.

«Le Galaxy S8 témoigne de notre volonté de regagner votre confiance en redéfinissant les limites du possible en toute sécurité et ouvre un nouveau chapitre dans l’héritage du smartphone signé Samsung», poursuit-il. Bixby est une interface intelligente, qui assistera les utilisateurs dans l’exploitation de leur smartphone. Il permet d’offrir une aide personnalisée en fonction des informations qu’il collecte en permanence au sujet des intérêts, de la situation et de l’emplacement de l’utilisateur. Son écran est super Amoled aux bords incurvés de 5,8 pouces pour le Galaxy S8 et de 6,2 pouces pour le Galaxy S8 Plus. Les appareils photo sont caractérisés par un double capteur de 12 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 8 mégapixels, avec une batterie non amovible de 3000 mAh pour le S8 et 3500 mAh pour le S8 Plus.

Le Galaxy S8 sera également équipé des principales fonctionnalités de Galaxy que les utilisateurs apprécient, à savoir la résistance à l’eau et à la poussière (IP68), le support MicroSD allant jusqu’à 256GB, Always-on display et capacités de charge rapide et sans fil. L’écran est devenu très grand, les gens veulent plus de grands écrans, mais pas un téléphone qui devient immense. Samsung a maximalisé l’espace et réduit fortement les bords. Le constructeur a aussi opté pour l’ouverture du téléphone par la reconnaissance biométrique : on connaissait déjà l’empreinte digitale, il y a maintenant le scan de l’iris et la reconnaissance faciale. Pour s’imposer, Samsung joue sur trois leviers : l’image de marque, comme pour tous les produits de luxe, avec un peu d’irrationnel, une image de fiabilité et de qualité, la technologie et le système d’exploitation.