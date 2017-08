Samsung dévoile son Galaxy Note 8

Réagissez

Koh, président du département Mobile Communications...

Samsung a présenté, mercredi dernier, son nouveau smartphone haut de gamme : Galaxy Note 8, grâce auquel il espère faire oublier les déboires subis avec le Note 7.

Pour cela, il met le meilleur des technologies au service de la créativité et de l’excellence. Il répond ainsi aux besoins et exigences de ceux qui veulent pouvoir tout faire avec leur smartphone tout en bénéficiant de l’écosystème le plus complet du marché. Rappelons que Samsung a lancé le tout premier Galaxy Note en 2011. Depuis, une communauté d’utilisateurs s’est créée et plébiscite son grand écran et le S Pen.

Selon une étude réalisée pour le constructeur sud-coréen, «85% des utilisateurs d’un Note le recommanderaient à leur entourage et 74% d’entre eux considèrent même le Note comme le meilleur smartphone qu’ils ont eu». Selon la même source, «la productivité et l'expérience unique de Samsung Galaxy Note sont vénérées par ses utilisateurs fidèles. Plus de 8 utilisateurs sur 10 notent qu'ils aiment leur Samsung Galaxy Note». Le Galaxy Note 8 est doté d’un grand écran Infinity de 6,3 pouces. Couvrant la quasi-totalité de la face avant du téléphone, il offre également un contraste élevé et des couleurs éclatantes grâce à la technologie «Super Amoled». De quoi profiter pleinement de contenus multimédia, ou encore lire confortablement un long article sur internet.

Le nouvel S Pen repousse les limites de la prise de notes, du dessin, des interactions possibles avec le smartphone et des modes de communication avec les proches. L’autre nouveauté est deux capteurs photos de 12MPixels à l’arrière de l’appareil. Ce dernier permet de zoomer dans l’image sans perte de qualité (zoom optique 2x). A première vue, le résultat semble assez satisfaisant. Il est résistant à l'eau et à la poussière : vous pouvez désormais embarquer votre Note n’importe où et écrire, même si l’écran est humide. Le Galaxy Note 8 est doté des capacités de charge sans fil les plus avancées, afin de charger son téléphone d’une façon plus rapide et plus pratique sans fils, ni ports désordonnés. Il offre un éventail d’options d’authentification biométrique, comprenant l’iris et les empreintes digitales. Samsung Knox propose une sécurité de défense sur les couches matérielles et logicielles et grâce à l’option Secure Folder, vous pouvez conserver séparément vos données personnelles et professionnelles.

Avec 6 Go de RAM, un processeur de 10 nm et une mémoire extensible (jusqu'à 256 Go), vous avez la possibilité de parcourir, diffuser, jouer et réaliser plusieurs choses à la fois. Le slogan de ce smartphone résume la philosophie du constructeur : «Do bigger things» (Créer en grand). «Nous reconnaissons la fervente passion de la communauté Note. Elle nous inspire sans cesse et nous avons conçu ce nouvel appareil spécialement pour elle», a déclaré DJ Koh, président du département Mobile Communications Business chez Samsung Electronics.