Samsung Electronics a annoncé le lancement du Samsung Gear 360, une caméra capable d’enregistrer en 4K à 360 degrés et dotée d’un design épuré pour une utilisation plus facile.

Équipé de fonctionnalités améliorées pour des contenus de haute qualité, ce produit est léger et compact, proposant un écosystème Samsung VR plus avancé.

«Puisque les utilisateurs optent davantage pour la vidéo pour partager leurs expériences, nous proposons des produits accessibles et innovants pour faciliter la création, le partage et la diffusion des contenus numériques», a déclaré Younghee Lee, vice-président exécutif – Division Global Marketing and Wearable Business, Mobile Communications chez Samsung Electronics. «La nouvelle version du modèle Gear 360 continuera sans cesse de repousser les limites de l’expérience et du partage des utilisateurs», dira-t-il. Pour la première fois, le Gear 360 offre un enregistrement vidéo en 4K pour un contenu digital immersif et surtout «proche du réel».

Equipé de capteurs d’images de 8,4 mégapixels et d’objectifs lumineux de F2.2 sur les deux lentilles doubles fish-eye, la Gear 360 peut restituer des images de haute résolution.

Il exploite les technologies et les services innovants de Samsung pour partager, visionner et modifier le contenu en toute facilité. Qu’il s’agisse de créer des vidéos à 360 degrés ou des images fixes, les utilisateurs peuvent accéder à divers modes de visionnage, outils de montage, effets et filtres visuels pour créer des contenus personnalisés. Ils peuvent également convertir les vidéos 360 dans un format standard pour un contenu facile à partager.

Lorsque la Gear 360 est synchronisée avec un smartphone ou un ordinateur compatible, le nouvel appareil permet aux utilisateurs de partager leurs plus belles expériences à l’aide d’une transmission en direct de haute qualité ou un envoi instantané sur les plates-formes Facebook, YouTube ou Samsung VR. Si Facebook vient depuis peu de permettre de faire des lives en 360, cette technologie va connaître un véritable boom en 2017.

Plus que jamais, filmer en 360 sera, pour les utilisateurs comme pour les marques, une nécessité pour rendre immersif le contenu et faire vivre une expérience unique à son audience. Les réseaux sociaux ont émergé avec l’arrivée du web 2.0 et se sont progressivement immiscé dans notre intimité. Après avoir partagé notre vie de manière instantanée par texte puis par photos, la nouvelle tendance est à la diffusion vidéo.