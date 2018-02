Samsung dévoile le Galaxy S9 et S9+

Réagissez

En lançant ses derniers smartphones phares, Galaxy S9 et Galaxy S9 +, Samsung a affirmé qu’ils sont «faits pour une époque où les consommateurs communiquent et s’expriment de plus en plus avec des images, des vidéos et des emojis».

«La façon dont nous utilisons nos smartphones a changé au fur et à mesure de l’évolution de la communication et de l’expression de soi», a déclaré DJ Koh, président et responsable de l’activité IT & Mobile Communications chez Samsung.

De nos jours, les utilisateurs de smartphones comptent moins sur les appels et les textes, et plus sur les selfies, les emoji et les GIF pour communiquer entre eux.

A travers ses deux modèles, Samsung espère attirer les jeunes consommateurs avides de technologies pour affronter le ralentissement du marché.

Samsung a choisi de ne pas lancer son appareil phare Galaxy S au Mobile World Congress l’année dernière, car le constructeur a fait face à des problèmes de sécurité de la batterie qui ont impacté son smartphone Galaxy Note 7 en 2016. Mais le Galaxy S8, lancé en mars 2017, a été bien reçu, avec son écran borderless, la nouvelle tendance du marché mondial des smartphone.

Dévoilant ses appareils lors d’un événement, dimanche dernier, la société sud-coréenne a déclaré que la caméra a été redessinée avec un nouvel objectif à double ouverture qui améliore les images en faible luminosité et prend en charge la vidéo «Super Slow-mo» avec une capture vidéo de 960 images par seconde. Le Galaxy S9 et S9 + offre également la détection automatique de mouvement, une fonction intelligente qui détecte les mouvements dans l’encadré et commence automatiquement à enregistrer - tout ce que les utilisateurs ont à faire est de configurer la prise de vue.

Après avoir capturé la vidéo Super Slow-mo, les utilisateurs peuvent sélectionner une musique de fond à partir de 35 options différentes ou ajouter un morceau de leur playlist préférée. Les utilisateurs peuvent également facilement créer, modifier et partager des fichiers GIF en un clic, dans trois styles ludiques de boucle pour regarder l’action encore et encore.

Samsung permet aux utilisateurs de créer un emoji qui ressemble, semble et agit comme eux. AR Emoji utilise un algorithme d’apprentissage automatique basé sur les données, qui analyse une image 2D de l’utilisateur et cartographie plus de 100 traits faciaux pour créer un modèle 3D qui reflète et imite des expressions, comme des clins d’œil et des hochements pour une vraie personnalisation.

AR Emoji partage les sentiments de la vie réelle des utilisateurs non seulement en vidéo, mais aussi avec une gamme d’autocollants et utilise un format de fichier AGIF standard afin que les utilisateurs puissent partager leurs emojis sur la plupart des plateformes de messagerie tierces. Il s’agit d’appareil compatible avec le mode de vie connecté.

Premier smartphone à prendre en charge, la nouvelle application SmartThings, le Galaxy S9 et le S9 + sont le hub central pour gérer toutes les facettes du mode de vie connecté à la maison, au bureau ou en déplacement. L’application SmartThings sera introduite avec les Galaxy S9 et S9 +, et se connectera à d’autres appareils de Samsung et d’autres marques. Samsung établit la norme d’excellence pour les téléphones intelligents, avec la résistance à l’eau et à la poussière IP68 et la recharge sans fil cela permet aux Galaxy S9 et S9+ d’aller plus loin.