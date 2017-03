Réagissez

Samsung a annoncé avoir complété l’acquisition de Harman International Industries. Cette étape finale entraîne la satisfaction de toutes les conditions à la clôture de la transaction, comprennent l’approbation de la transaction par les actionnaires de HARMAN et la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires aux États-Unis et dans certaines juridictions étrangères.

«Aujourd’hui est un moment historique pour nous. La conclusion de cette transaction ouvre la porte à la création d’opportunités de croissance importantes et offre de plus grands avantages aux clients du monde entier», a déclaré Young Sohn, Président et Directeur Stratégie chez Samsung Electronics, et Président du conseil d’administration de HARMAN. «Nous voyons des possibilités de transformation dans la voiture - et un avenir qui relie parfaitement le mode de vie à travers l’automobile, la maison, le mobile et le travail. Le leadership de Samsung et HARMAN dans ces espaces positionne parfaitement Samsung pour être le partenaire privilégié de nos clients OEM. De plus, en réunissant les marques audio emblématiques et les fonctionnalités de HARMAN avec les technologies d’affichage de pointe de Samsung, cela permettra d’offrir aux consommateurs et aux professionnels des marchés finaux des expériences audio et vidéo rehaussés ».

«Nous sommes ravis d’avoir terminé la transaction, qui assure une valeur en liquide à nos actionnaires, et qui est avantageuse à nos clients et qui offre de nouvelles possibilités à nos employés», a déclaré Dinesh Paliwal, président directeur général de HARMAN. «Samsung partage notre engagement envers nos clients et notre culture de la rapidité, d’innovation et d’exécution. Samsung fournit à HARMAN l’échelle, la plate-forme et les technologies complémentaires pour accélérer la croissance et étendre notre leadership sur le marché mondial dans les domaines de l’automobile, du système audio intelligent et des technologies connectées. Reconnaissant l’importance des partenariats dans un monde de plus en plus connecté, notamment dans l’automobile, nous sommes en mesure de tirer parti de nos équipes et ressources combinées pour produire encore plus de valeur pour nos clients».

69 millions de voitures connectées seront en circulation d’ici 2020, soit l’équivalent de 75% de la production mondiale totale. De nouvelles opportunités lucratives se présenteront en réponse à cet écosystème qui s’élargit pour répondre aux besoins du consommateur connecté d’aujourd’hui. Les voitures connectées évolueront au-delà de la pure expérience de conduite pour offrir de nouveaux degrés de fonctionnalité et de divertissement à bord du véhicule.Kamel Benelkadi