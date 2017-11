Réagissez

Al Mansour Commercial Center (MCC), distributeur officiel de RISO en Algérie, a organisé récemment à l’hôtel El Aurassi (Alger) un séminaire sur les solutions d’impression RISO à grande vitesse et à moindre coût. Une occasion pour présenter la nouvelle gamme RISOComcolor : des imprimantes jet d’encre, dotées d’un procédé unique d’impression à froid permettant d’allier vitesse, fiabilité, productivité et maîtrise des coûts.

Cette solution s’adresse à tous les secteurs d’activité : éducation, administration, services de santé, hôtellerie, banques, télécom, fabricants, imprimeurs et entreprises du secteur public ou commercial. Pour cette prestigieuse marque, «MCC est un partenaire de choix en Algérie». La société est considérée comme l’une des entreprises leaders en Algérie, spécialisée dans le marché algérien, avec des produits bureautiques et informatiques caractérisés par la qualité, la performance, la facilité d’utilisation et portée par des valeurs fortes (savoir-faire et qualité, engagement, disponibilité, confiance et proximité). Sa philosophie est de réaliser des prestations de qualité dans une recherche constante de la satisfaction du client. «Nous avons pour ambition de proposer à nos clients des matériels ultra-performants et qui répondent parfaitement à leurs besoins. Les systèmes d’impression RISO à grande vitesse, fiables, faciles d’utilisation et adaptés à une large gamme de professionnels se sont très vite imposés sur le marché de l’impression en Algérie», souligne Azzedine Gueham, directeur général du Al Mansour Commercial Center (MCC). Le but pour l’entreprise RISO est de satisfaire au maximum les professionnels ayant de besoin de produits de qualité, car les imprimantes et autres photocopieurs sont très sollicités et absolument nécessaires dans certains secteurs d’activité. L’innovation ne s’arrête jamais et de nombreuses nouvelles machines font en permanence leur apparition chez RISO.

Son cœur de métier, ce sont les systèmes d’impression de production numériques à grande vitesse. Elle conçoit, fabrique et commercialise des équipements de pointe au service de la performance de ses clients : entreprises, organisations et institutions. La marque a une longueur d’avance sur le marché de l’impression haute productivité, notamment grâce à sa technologie unique sur le marché qui lui permet d’offrir à ses clients des solutions d’impression couleur extrêmement performantes, alliant rapidité, fiabilité, éco-responsabilité et qualité à des coûts maîtrisés.

«En Algérie, nos systèmes sont plébiscités par les acteurs du monde de l’éducation, les administrations, les opérateurs téléphoniques, les banques, les professionnels de l’impression, les hôpitaux et diverses entreprises. Grâce à nos solutions, nous participons pleinement à leur performance et à la réduction de leurs coûts», souligne Fabrice Sposito, directeur général de RISO France. Grâce à ses technologies, le client bénéficie d’un prix à la copie très compétitif. Voici un argument marketing fort en ces temps de recul économique en Algérie. Ce mode de facturation, outil de comparaison presque homogène, devient pour les acheteurs une véritable arme de négociation.