Retrouvez le plaisir de cuisiner

Concilier travail, devoirs familiaux et tâches domestiques n’est pas chose aisée, notamment au sein des familles actives, où père et mère travaillent pour subvenir aux besoins de tous.

Le manque de temps et de force nécessaire à cet équilibre rend l’équation impossible. Cuisiner sain, manger frais tout en optimisant son temps relèverait, du coup, de la magie. Une magie devenue accessible aux utilisateurs LG grâce à ses solutions de cuisine intelligente et connectée.

En effet, pour réussir des préparations rapides, saines et équilibrées qui contentent toute la famille le temps d’un moment privilégié, LG a créé la cuisine du futur, qui anticipe les besoins du consommateur et l’aide à optimiser son temps passé entre les fourneaux. Entièrement connectée, elle est composée d’une large gamme de produits dotés d’intelligence artificielle qui offrent un éventail de fonctionnalités et de services totalement innovants et uniques Ainsi, ils vous permettent d’économiser du temps, de gagner en efficacité et surtout de profiter de vos moments de détente en famille.

Avec cette nouvelle génération de produits inédits, LG transforme vos moments de cuisine en parties de plaisir, grâce au meilleur de sa technologie de réfrigération, de cuisson et de lavage. Vous voulez connaître le contenu de votre réfrigérateur sans pour autant l’ouvrir ? C’est désormais possible avec le réfrigérateur LG InstaView ThinQ™. Toquez deux fois sur son écran tactile LCD de 29 pouces et vous le verrez se transformer en fenêtre transparente qui vous permettra de voir son intérieur, suite à quoi il vous proposera des recettes simples et délicieuses à partir des informations récupérées de son contenu en aliments ou en suggérant un achat d’ingrédients en ligne via la plateforme Alexa.

Une fois la recette choisie, il guide verbalement le cuisinier à l’exécuter et envoie les informations nécessaires au four intelligent de LG, connecté à travers le Wifi et l’application spécifique afin de proposer le mode de cuisson le mieux adapté et peut même commencer son préchauffage automatiquement à la température requise et au moment souhaité.

Enfin, lorsque le four a besoin d’être nettoyé, une notification est automatiquement envoyée sur le smartphone du propriétaire.