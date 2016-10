Réagissez

Condor Electronics, fabricant algérien d’équipements électroniques, électroménagers et IT, a procédé à l’ouverture de son showroom principal à Oued Smar, showroom central de la direction Régionale centre de la société.

Il rouvre ses portes après trois mois de rénovation et un relooking en adéquation avec la charte mise en place par la marque, basée sur l’accessibilité et la proximité avec le consommateur. S’étalant sur une surface de près de 200 m², le showroom, entièrement rafraichi et adapté, permettra aux clients de découvrir toutes les gammes de la maison, dans un cadre novateur haut standing et favorisant l’expérience client, en plus du service d’accueil et de conseil fournis par une équipe dédiée, formée et hautement qualifiée.

Suivant sa stratégie d’expansion et dans un souci de proximité, les showrooms de Condor Electronics, actuellement au nombre de 138, couvrent les 48 wilayas, avec le support de 272 points SAV en 2016 sur tout le territoire national, un numéro vert 3075 est disponible 7j/7 pour répondre à toutes demandes d’information relatives à la marque, aux produits et au service après ventes. Dans ce même cadre, la marque algérienne a lancé une application mobile «Condor Passeport», téléchargeable gratuitement et permettant d’entrer directement en contact avec les web conseillers via messagerie instantanée, l’application permettra aussi de récolter des points et d’acheter des produits et des services digitaux (Apps, thèmes, jeux…) en plus de sauvegarder les contacts et SMS des utilisateurs de smartphones Condor.

Le nouveau showroom, abritera toutes les nouveautés de la maison sur ses différentes gammes, notamment le Oled TV 55’’et 65’’, premier téléviseur Algérien doté de la technologie Oled, lancé début septembre dernier. Le téléviseur sera exposé entre autres aux côtés du climatiseur Crown, lancé cette saison sur le marché.

La gamme petit et moyen électroménager comptera elle aussi des nouveautés, tel le pétrin 1200 w muni d’un couvercle anti éclaboussure, d’un bol inoxydable et d’un système de verrouillage et sécurité, se caractérisant par son excellent rapport qualité/prix. Le challenge actuel de Condor est d’avoir le maximum de visibilité et de gagner en notoriété à travers les showrooms mais aussi de mettre en évidence le service après-vente. Le champ de bataille de la compétition est celui du service aux clients. Pour faire face à ce nouveau contexte, Condor a décidé d’adopter une nouvelle perspective adressée aux clients, au lieu d’une mentalité de simple distribution ; la marque a été obligée de s’engager dans le marketing.