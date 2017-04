Puissance et mobilité d’un smartphone

Réagissez

Annoncé lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, en février dernier, Condor Electronics lance son nouveau smartphone de la série Allure, le A 55 plus. «C’est un concentré de puissance, de performance, de sécurité et surtout d’autonomie», souligne un communiqué de presse, dont une copie a été adressée à El Watan.

Elégant grâce à son design métallique robuste, le nouveau bijou de l’opérateur algérien est doté d’une batterie unique de 5000 mAh, permettant d’accompagner l’utilisateur dans toutes les situations et durant toute la journée. Plus besoin d’utiliser un power bank. Le Condor A 55 plus se charge également très rapidement grâce à la technologie de la double puce de rechargement, avec un refroidissement intelligent pour garder les composants en sécurité. En dépit de gigantesques campagnes de marketing et malgré la concurrence exacerbée autour de fonctionnalités toujours plus innovantes de la part des marques de smartphones, le premier critère d’achat, avant même la marque, le design ou la taille de l’écran, serait la durée de vie de la batterie.

Avec une caméra frontale de 8 MP pour réussir parfaitement ses selfies, et une deuxième principale d’une résolution de 13 MP, le A 55 plus dispose d’un écran ultra-net de 5,5 pouces Full HD Amoled, avec un angle de vision large pour assurer un meilleur rendu des détails et une vitesse de réponse rapide, mais également partagé pour l’utilisation de deux applications en même temps. La qualité de l’appareil photo est aussi un critère d’achat important. Les utilisateurs de smartphones partagent généralement leurs photos sur les réseaux sociaux. Le smartphone plus fort que l’appareil photo classique ? La tendance, qui se dessine depuis plusieurs années déjà, se confirme plus que jamais en 2017. Cela est dû au côté pratique du téléphone, qui les suit dans tous leurs déplacements. Le Condor Allure A 55 plus est doté d’un processeur CPU octa core P10 de mediatek cadencé à 2.0 Ghz, d’une mémoire vive (RAM) de 4 Go et d’une mémoire interne (ROM) de 64 Go.

Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales situé à l’avant du smartphone pour plus de fluidité, ainsi que d’un capteur infrarouge pour le contrôle des différents appareils grâce au port IR et l’application Condor Smart Remote. Le nouveau modèle est disponible en 2 coloris : moca et gold et est proposé au prix exceptionnel de 44 000 DA.