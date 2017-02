Produits innovants pour rester sur le podium

Réagissez

Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a dévoilé récemment, à l’occasion du 7e forum annuel de la région MENA à Singapour, la manière dont il exploite son héritage en matière d’innovation pour atteindre de nouveaux sommets au profit des utilisateurs.

Samsung a fait preuve d’un engagement renouvelé en faveur des utilisateurs, avec de nouveaux produits offrant plus de choix et plus d’options flexibles, une philosophie du design à la fois élégante et bien pensée et une technologie qui permet à l’utilisateur de prendre le contrôle et de gérer sa vie plus facilement.

Au cours de cet événement, certains produits phares étaient annoncés, comme la gamme exceptionnelle de téléviseurs QLED, le système de lavage FlexWash™, le climatiseur Windless et le nouveau Galaxy A (2017). En plus de sa gamme de produits, Samsung a mis l’accent sur le développement de ses activités dans le domaine de l’internet des objets (IoT) grâce à un écosystème de produits et d’appareils qui se connectent facilement les uns aux autres.

Le Dr Gilyoung Song, expert de Big data et vice-président exécutif chez Daumsoft Inc, a affirmé qu’il est possible de saisir les tendances mondiales qui prévalent dans notre société en observant et saisissant les changements et les dynamiques des opinions des gens sur les réseaux sociaux. «L’innovation a toujours fait partie de l’héritage de Samsung pour proposer de façon permanente à nos clients des possibilités infinies et de nouvelles expériences. Au fil des années, nous avons parlé de notre vision de l’internet des objets et repoussé inlassablement les limites afin de progresser dans ce secteur», a déclaré Choong Ro Lee, président de Samsung Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon lui, «cette année, nous continuerons de nous reposer sur nos acquis en matière d’innovation pour créer des produits et des services élégamment conçus et résolument centrés sur les utilisateurs».

Par ailleurs, après trois années pendant lesquelles Samsung a utilisé le Mobile World Congress de Barcelone pour présenter ses flagships, cette édition 2017 devrait être marquée par une présence plus diluée du géant coréen. Il faudra patienter encore de nombreuses semaines avant qu’il ne présente son Galaxy S8. L’entreprise ne sera néanmoins pas entièrement absente du MWC, rendez-vous incontournable. La Tab S3 doit effectivement être une des prochaines stars du Salon. Samsung pourrait aussi profiter de l’événement pour donner quelques détails concernant le Galaxy S8. Sa date de sortie précise pourrait être également révélée.