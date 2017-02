Réagissez

Condor a réuni, hier, plus de 400 collaborateurs et partenaires au centre international des Conventions d’Alger, pour récompenser les meilleurs revendeurs.

Une occasion aussi d’annoncer le bilan de l’entreprise et ses ambitions pour 2017. «Notre chiffre d’affaires a atteint les 900 millions de dollars, avec une croissance des ventes de 20% en 2016», a déclaré d’emblée Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics.

Selon lui, certains produits ont atteint jusqu’à 50 % de parts de marché. 18 nouveaux modèles de smartphones et de tablettes ont été lancés l’année dernière, en plus de la «Kids Watch», qui permet aux parents de suivre leurs enfants à tout instant. L’année 2016 a été aussi celle du début de l’exportation, en ouvrant un showroom à Nouakchott, une ouverture qui marque le début officiel de son internationalisation. D’autres ouvertures sont prévues à Bamako (Mali), Tunis, Sénégal et en Jordanie. «Ce qui prouve que l’Algérie est capable de conquérir les marchés extérieurs en dépit des difficultés.

La plus grande difficulté est la variété des marchés qui ne sont pas homogènes et le respect des normes. Il y a aussi un problème de paiement dans le cadre du rapatriement, certains pays africains se sont développés dans le secteur financier mais ce n’est pas le cas partout», précise Benhamadi.Malgré cela, l’objectif d’exporter 50 % de la production est maintenue à moyen terme. Condor a, en outre, signé un contrat de partenariat avec la société suisse Sicpa dans le domaine de la protection du consommateur contre la contrefaçon.

Cette société fournit des solutions et des services sur mesure garantissant la traçabilité en vue de s’assurer de l’intégrité des produits et de leur chaîne de suivi.

Condor veut aussi augmenter de 200 000 unités sa production de congélateurs et cuisinières.

Condor a présenté, hier aussi, en exclusivité, la première télévision en Algérie, avec une résolution 8K. Le 8K correspond à une résolution 16 fois supérieure au Full HD classique (1920x1080 pixels), ce qui donne des couleurs plus vives et des détails plus apparents. Mais elle n’est pas encore commercialisée et sera destinée à une certaines niches. Ce type de modèle est, pour Condor, le meilleur moyen de renforcer la notoriété et l’image à même de susciter des intentions d’achat, même pour d’autres modèles. En dépit de la concurrence des smartphones et des tablettes, le téléviseur classique reste le terminal privilégié des téléspectateurs.

La meilleure qualité technique et la taille plus grande des écrans augmentent l’intensité de l’expérience et la rendent plus captivante et fascinante. 9 millions est le nombre de téléviseurs produits et commercialisés par Condor depuis le début de son activité (2002), 3 500 000 est sa capacité de production annuelle pour répondre aux besoins du marché algérien et pour l’exportation avec plus de 50% de parts de marché.