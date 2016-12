Premier téléviseur Oled Curved en vedette

Réagissez

Un téléviseur à la pointe de la technologie

Brandt Algérie, filiale du groupe Cevital, fleuron de l’industrie de l’électroménager, poursuit son offensive en Algérie.

Il a annoncé, dimanche à l’hôtel Hilton (Alger), de nouveaux produits TV avant-gardistes. Après avoir récemment dévoilé ses tout nouveaux lave-linges top, produits en Algérie sous les marques Brandt et Vedette, avec des taux d’intégration locale dépassant les 80%, le lave-linge Brandt Intellect, récompensé par le Janus de l’industrie 2016, et suite à l’enchaînement des inaugurations des Brandt Stores à travers le territoire national, Brandt Algérie est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs, dont le tout nouveau Brandt Oled Curved, le premier fabriqué dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Sa commercialisation commencera dans les prochains jours et sera exposé lors de la Foire de la production algérienne (21-27 décembre).

«On en fabriquera autant que le marché absorbera, nous produisons pour le marché local et nous allons exporter», est-il souligné. Après moins de deux ans depuis son entrée en activité, Brandt Algérie pointe déjà parmi les leaders du marché des téléviseurs. En effet, «l’entrée dans la production des téléviseurs Oled Curved marque un tournant significatif pour Brandt sous le signe de la maîtrise et de la suprématie technologique. Une étape que la marque juge importante pour monter en gamme et offrir aux Algériens le meilleur de la technologie.

Ainsi, avec ce nouveau lancement, l’entreprise franchit un pas majeur dans son plan de développement pour asseoir son leadership régional», a souligné Tahar Bennadjil, directeur général de Brandt Algérie. Il précise : «Tous les produits sont fabriqués dans nos usines à Sétif. Nous sommes fiers de lancer des téléviseurs incorporant l’application Likoul, qui permettra aux élèves de la 5 année primaire jusqu’en terminale d’accéder en streaming et gratuitement aux cours de soutien scolaires. Les enseignants expliquent les cours et proposent des exercices pour approfondir leurs connaissances. Ce sont des enseignants soigneusement sélectionnés et supervisés par des inspecteurs de l’éducation nationale.

Elle a été développée en collaboration avec une start-up algérienne. Il n’y a pas de bons et de mauvais élèves, tout est dans la vitesse d’assimilation, une manière de leur permettre de revoir les explications autant de fois qu’ils veulent». Le complexe de Sétif est constitué d’une usine bâtie sur plus de 110 hectares. Il y a 1200 collaborateurs, plus de 100 personnes en recherche et développement à l’écoute pour de nouvelles fonctionnalités et technologies et l’adaptation des produits par rapport à notre marché.

Brandt, c’est aussi un large réseau de distribution, plus de 26 Brandt stores et 3500 revendeurs, partenaires multimarques qui commercialisent les produits. L’objectif de Brandt est clairement de progresser et augmenter les parts de marché, mais surtout faire énormément de volumes. La demande de marché de téléviseurs en Algérie dépasse le 1 million de pièces et l’élément le plus cher reste la dalle. Tahar Bennadjil a affirmé : «Les augmentations de deux points de la TVA et la nouvelle taxe d’efficacité énergétique auront un impact certain sur les prix en 2017.»