Réagissez

Panasonic Marketing Moyen-Orient et Afrique (PMMAF) a lancé dimanche dernier à l’hôtel El-Aurassi (Alger), en association avec son partenaire local, Al Mansour Commercial Center (MCC), sa nouvelle technologie en système de communication pour les besoins des marchés publics, privés, entreprises et domestique en Algérie. Azzedine Gueham, directeur général de MCC, a déclaré : «Notre partenariat avec Panasonic s’inscrit dans notre philosophie consistant à fournir des solutions performantes et rentables qui répondent aux besoins de nos clients en matière d’affaires. Nous sommes convaincus que les standards IPBX, téléphonie et vidéo interphonie de Panasonic connaîtront le succès sur le marché algérien, car il s’agit de solutions de communication multitâches adaptées aux entreprises de divers secteurs, ainsi que du domestique.» Panasonic est un leader centenaire du marché international, avec ses différents produits, qui continue toujours à promouvoir une vie et un monde meilleurs à ses clients.

Ce partenariat qui dure depuis plus de 25 ans, grâce à une collaboration fructueuse et une coopération continuelle entre ses deux grandes entreprises, a permis de gagner en excellence, une forte position sur le marché algérien dans la vision d’un futur prometteur et d’une longévité concrétisée par l’établissement de ce partenariat. Cela a permis aussi de nouveaux investissements, une réflexion partagée et une meilleure connaissance et compréhension du marché algérien. A l’heure de l’évolution digitale, Panasonic souhaite dessiner un nouveau futur en imprimant la «Japan touch». Toujours dans l’objectif «A Better Life, A Better World», Panasonic poursuit ses avancées dans de nombreux domaines. Face à la percée des smarphones, le téléphone fixe peut bénéficier, grâce à Panasonic, d’une véritable seconde vie. Panasonic a réussi à embarquer une technologie de réduction du bruit ambiant afin de mieux entendre son correspondant, selon le constructeur.