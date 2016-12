Panasonic veut être plus visible

Réagissez

Panasonic a dévoilé de grandes ambitions sur le marché algérien à l’occasion du lancement du nouveau KX-HTS32, un système de communication All-In-One qui intègre la voix, la vidéo, les données et la mobilité pour les PME en Algérie. Fort de son partenariat depuis 1991 avec Al Mansour Commercial Center (MCC), représentant officiel depuis plusieurs années de la marque japonaise, il compte être plus visible en lançant des showrooms et aller à la conquête de nouvelles parts de marché.

La marque, qui va fêter ses 100 ans en 2018 et qui a été jusque-là soumise à la forte concurrence des produits sud-coréens, a finalement mesuré le grand potentiel du marché algérien. Le KX-HTS32 fonctionne comme une plate-forme de traitement de la voix ainsi que comme un périphérique réseau. Il est utilisé pour établir des communications vocales et vidéo, grâce à la fonctionnalité intégrée Meet-ME Conférence, il permet à plusieurs employés de participer à des téléconférences, où qu’ils soient en un seul clique. Par ailleurs, il offre la possibilité de créer des systèmes de surveillance et de sécurité simples et abordables (ouverture des portes, contrôle des caméras à distance, détection de mouvements /voix, systèmes d’alarme par capteur).

Azzedine Gueham, directeur général de MCC, a déclaré : «Notre partenariat avec Panasonic s’inscrit dans notre philosophie de fournir des solutions performantes et rentables qui répondent aux besoins de nos clients en matière d’affaires. Nous sommes convaincus que l’IP-PBX KX-HTS32 de Panasonic verra le succès sur le marché algérien, car il s’agit d’une solution de communication multitâche adaptée aux entreprises de divers secteurs.» Une vie meilleure, un monde meilleur sont le reflet de la vision de Panasonic. Il est un leader mondial dans le développement. C’est un fabricant de technologie électronique et de solutions pour les consommateurs dans les applications résidentielles, non résidentielles, de mobilité et personnelles. En renforçant son partenariat avec MCC, il développe une stratégie de marque qui s’appuie sur une connaissance profonde des clientèles, de leur état d’esprit, de leurs perceptions et de leurs motivations.