Panasonic lance une offensive commerciale

Al’occasion de la nouvelle année 2017, Al Mansour Commercial Center (MCC), représentant officiel de Panasonic en Algérie, offre des promotions et des remises irrésistibles sur sa large gamme.

Durant ces promotions, lancées depuis le 25 décembre 2016 et qui se prolongeront jusqu’au 20 janvier 2017, les clients profiteront de réductions importantes sur tous les produits électroménagers et électroniques, tels que les téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, climatiseurs, téléphones, soins et beauté. Les remises peuvent atteindre jusqu’à 40%. Panasonic déclare que malgré l’augmentation des prix prévue pour les produits à grande consommation d’énergie, ainsi que celle des taxes et impôts en 2017, la marque veut contribuer à répondre aux besoins des citoyens en supportant ces charges pour offrir le meilleur.

Sans oublier les produits à consommation raisonnable d’énergie, pour réduire l’impact des augmentations tarifaires qui toucheront les produits électroménagers. A titre d’exemple, les climatiseurs Panasonic aident à réduire la consommation d’énergie de 50% et les réfrigérateurs de la même marque, dotés d’une technologie Econavi et Inverter, la réduisent de 70%. Le projet de loi de finances 2017 (PLF-2017) a introduit une nouvelle taxe intitulée taxe d’efficacité énergétique (TEE), applicable aux produits fonctionnant notamment à l’électricité, dont la consommation dépasse les normes d’efficacité énergétique. L’objectif principal de la taxation des produits énergétivores consiste, selon les concepteurs du projet, à rechercher l’efficacité pour une transition énergétique à long terme, en incitant le consommateur à rationaliser sa consommation énergétique à travers l’acquisition d’appareils à consommation électrique modérée.

Cette taxation vise, également, la protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et l’efficacité énergétique dans le cadre d’une politique de développement durable. Dans ce cadre, les climatiseurs Panasonic font partie des appareils les plus économes en énergie du marché.

Panasonic a dévoilé de grandes ambitions sur le marché algérien. Fort de son partenariat depuis 1991 avec MCC, il compte être plus visible en lançant des showrooms et en allant à la conquête de nouvelles parts de marché. La marque, qui va fêter ses 100 ans en 2018, a finalement mesuré le grand potentiel du marché algérien.