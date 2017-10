Réagissez

Les représentants des entreprises publiques et privées algériens ont été nombreux jeudi à assister au séminaire qu’a organisé Panasonic Marketing Moyen-Orient et Afrique (PMMAF) à l’hôtel Sheraton de Annaba, avons-nous constaté sur place.

Ils sont venus pour s’enquérir sur les «vertus» du nouveau système d’interphone vidéo Full, que le fabricant japonais veut promouvoir sur le marché algérien. Pour ce faire, il a utilisé les gros moyens, en faisant déplacer ses hauts cadres, dont le responsable commercial chargé de la région MENA, et son représentant en Algérie, Azzedine Gueham, directeur général de Al Mansour Commercial Center (MCC). Selon la présentation du produit, «ce nouveau système d’interphone vidéo Full IP répond à la demande croissante d’intégration des différents systèmes.

Ce nouveau modèle IP (VL-VN1900) fonctionne avec une vaste gamme d’appareils, notamment des caméras CCTV réseaux, des téléphones SIP et des enregistreurs vidéo-réseaux. Grâce à son alimentation PoE (Power over Ethernet), le système peut être connecté à l’aide d’un seul câble, ce qui en facilite l’installation tout en réduisant les coûts. Il peut supporter jusqu’à 2000 appareils SIP alimentés en PoE lorsque il est couplé à un boîtier de contrôle».

Destiné aux besoins des marchés publics, privés, entreprises et domestiques, le système IP est idéal, selon toujours la même source, pour les grands immeubles, car il peut prendre en charge plusieurs sessions simultanément, contrairement aux systèmes d’interphones analogiques existants.

Pour les plus grands bâtiments, les systèmes IP représentent également une avancée importante, puisqu’ils peuvent gérer un plus grand nombre d’appareils. Dans son intervention, le directeur général de Al Mansour Commercial Center (MCC), a déclaré : «Notre partenariat avec Panasonic s’inscrit dans notre philosophie de fournir des solutions performantes et rentables qui répondent aux besoins de nos clients en matière d’affaires. Nous sommes convaincus que les standards IPBX, téléphonie et la vidéo interphonie de Panasonic verra le succès sur le marché algérien, car il s’agit de solutions de communication multitâches adaptées aux entreprises de divers secteurs, ainsi que du domestique.»

Rappelons que Panasonic Corporation fêtera prochainement son premier centenaire. Le marché algérien représente une réelle opportunité pour le géant nippon de l’électronique. «Le marché africain représente 48% des parts du marché mondial pour le leader mondial japonais» s’est félicité le responsable commercial de la région MENA.