Ouverture d’un showroom à Dakar

Condor Electronics poursuit son envol vers d’autres cieux, avec l’ouverture, vendredi dernier, de son nouveau showroom à Dakar (Sénégal), en partenariat avec un distributeur sénégalais, CCE Equipement.

La société sénégalaise, dirigée par Yaram Bergan, homme d’affaires sénégalais, ayant fait ses études en Algérie et qui est resté très attaché à notre pays, «ouvrira d’ici la fin de l’année 2017 une dizaine de points de vente au pays de la Teranga», souligne un communiqué de presse, dont El Watan a été destinataire. L’enseigne et compagnon des Algériens au quotidien représente aujourd’hui plus que la société citoyenne qu’elle a toujours été. Condor Electronics est un acteur économique national et régional, déterminé et novateur, mais surtout engagé à faire du produit «Made in Algeria» une référence sur le marché algérien et à l’international.

Dans un contexte de déploiement sur le continent africain, Condor Electronics continue son expansion par la pénétration du marché sénégalais, cinq mois après l’ouverture du premier showroom en Afrique, dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, le 18 novembre 2016, en partenariat avec un distributeur local. Il faut rappeler que la marque a de grandes ambitions pour l’export, «avec un objectif de 50% de chiffre d’affaires en provenance des exportations». Elle exprime ainsi sa volonté «de promouvoir le savoir-faire algérien et de mettre l’entreprise algérienne au cœur d’une dynamique économique internationale». La cérémonie d’inauguration a eu lieu vendredi dernier et a été marquée par la présence de Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics, de Son Excellence l’ambassadeur d’Algérie au Sénégal, de plusieurs cadres dirigeants de la société Condor, mais également de plusieurs officiels et médias algériens et internationaux.

L’entreprise, pour son développement, a décidé de ne pas se limiter au marché national, mais de se tourner également vers la conquête de marchés extérieurs, comme objectif premier de son internationalisation. Pour réussir ce challenge, elle s’est préparée en adoptant une bonne approche des marchés cibles. Après avoir visé le marché potentiel, Condor met en place la stratégie marketing. Cette stratégie doit lui permettre de se positionner sur le segment choisi, et ce, afin de positionner l’entreprise non seulement à l’égard de ses consommateurs, mais aussi face à ses concurrents.