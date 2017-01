Réagissez

Le géant chinois de la téléphonie, OPPO, annonce la sortie d’un nouveau coloris gris de son bijou F1s, qualifié de Selfie Expert.

Mis sur le marché, il y a seulement quelques semaines, ce nouveau smartphone a conquis les cœurs des amateurs de la téléphonie mobile en Algérie et dans le monde.

Ce succès pourrait s’affirmer avec le nouveau coloris gris proposé, selon OPPO, en édition limitée. «Le succès du F1s a concrétisé la montée de la marque à l’échelle internationale en la propulsant au deuxième rang des constructeurs en Asie du Sud-Est. Ainsi, le nouveau look élégant du caméraphone F1s Gris en fera le parfait supplément pour compléter l’arsenal Selfie Expert de OPPO», explique le constructeur dans un communiqué rendu public hier.

Depuis son lancement sur le marché MENA, souligne la même source, le F1s a connu un énorme succès auprès des consommateurs grâce à ses fonctionnalités de pointe et son design épuré. «Le F1s Gris vient en édition limitée compléter la série F et perpétuer son capital génétique. L’objectif de OPPO est de rester à l’écoute de ses utilisateurs et de leur fournir des appareils haut de gamme et innovants qui correspondent parfaitement à leur style de vie», précise Sky Li, vice-président de OPPO, cité dans le même communiqué.

«Nous avons eu une énorme demande pour davantage de coloris pour le F1s, et nous sommes heureux de présenter un nouvel appareil qui ne manquera pas de séduire le public», ajoute la même source. Le F1s Gris en édition limitée, souligne l’entreprise, vient avec toutes les caractéristiques époustouflantes du F1s, y compris son lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide et sa conception monocoque métallique sans faille. «Le F1s Gris sera officiellement mis en vente en Algérie à partir du 19 janvier au prix de 34 900DA», précise la même source. Le succès de ses produits a valu à OPPO une double distinction par l’International Data Group (IDG).