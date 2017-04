Ooredoo participera à la 3e édition

Réagissez

Ooredoo participe à la 3e édition du Salon national de la créativité organisé par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins et qui se tient du 27 avril au 3 mai au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth à Alger.

Placée sous le slogan «Pour un monde meilleur, créons, innovons ! », cette édition vise à sensibiliser le large public sur le respect des droits de propriété intellectuelle en général et des droits d’auteur et droits voisins en particulier. Cet événement regroupe de nombreux professionnels des arts et des lettres, des artistes algériens et étrangers, des partenaires de l’ONDA ainsi que des représentants d’organismes mondiaux tels que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). Ooredoo prend part à ce 3e Salon national de la créativité à travers un City-shop au niveau duquel des start-ups, accompagnées par Ooredoo, présenteront leurs projets innovants dans les domaines de l’éducation, de la santé, du commerce et des loisirs, réalisés dans le cadre des programmes tStart et iStart ayant pour objectifs la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation technologique. Un conseiller-vente sera également au niveau du stand pour proposer les offres et produits de Ooredoo aux visiteurs professionnels et au grand public. Pour rappel, Ooredoo et l’ONDA ont signé en mai 2014, une convention portant licence globale d’exploitation des œuvres, visant à protéger les droits d’auteur et à encourager la création artistique. Par sa participation à cette rencontre, Ooredoo confirme son statut de leader technologique et sa volonté de contribuer à la valorisation et la protection de l’esprit créatif algérien.