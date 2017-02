Ooredoo lance la 11e édition de son concours Media Star

Réagissez

L’Economie numérique et les TIC à l’honneur. Les travaux sont publiés ou diffusés entre le 22 avril 2016 et le 6 avril 2017.

Ooredoo lance la 11e édition de son célèbre concours Media Star, l’événement fort attendu par les professionnels des médias algériens, et annonce l’ouverture des candidatures à partir de ce 19 février 2017. Lancée en 2007 par Ooredoo, cette compétition est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable de la scène médiatique algérienne et suscite l’intérêt d’un nombre sans cesse croissant de journalistes participants. Visant à valoriser les talents journalistiques, la 11e édition de Media Star, qui récompense les travaux dédiés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), élargit sa thématique cette année à l’économie numérique dans toutes ses dimensions et applications.

A l’occasion du lancement de la 11e édition de Media Star, le directeur général de Ooredoo, Hendrik Kasteel, a déclaré : «A travers le concours Media Star, nous réitérons notre volonté de valoriser le travail des journalistes algériens dans la vulgarisation des technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique. Ce concours constitue un jalon des actions lancées par Ooredoo en direction des journalistes et professionnels du secteur des médias. Nous sommes déterminés à maintenir ce partenariat et à le renforcer davantage. J’encourage et j’invite les journalistes algériens de tous les supports à participer à cette compétition qui leur est exclusivement dédiée.» Le concours Media Star s’adresse aux journalistes professionnels des différents supports médiatiques : presse écrite, électronique, radiophonique, télévisuelle et agences de presse.

Le concours récompense les meilleurs travaux dans les genres journalistiques suivants : reportages, enquêtes, articles d’analyse dans la presse écrite (commentaires, éditoriaux et chroniques), travaux écrits ou multimédias publiés ou diffusés sur les médias électroniques. Illustration de presse (dessins de presse, caricatures et photos), ainsi que les productions radiophoniques et télévisuelles. Les travaux soumis doivent être publiés ou diffusés entre le 22 avril 2016 et le 6 avril 2017. Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories suivantes :

• Presse écrite généraliste et spécialisée

• Illustration de presse : dessin, caricature, photo

• Médias électroniques

• Production radiophonique

• Production télévisuelle

Les lauréats du 11e Media Star seront primés, dans chaque catégorie, par des récompenses financières conséquentes, comme suit :

• 1er prix : 500 000 DA

• 2e Prix : 300 000 DA

• 3e prix : 200 000 DA

Les travaux journalistiques seront évalués par un jury composé d’universitaires et de professionnels des médias et des TIC, qui sélectionnera les meilleurs œuvres qui seront récompensées lors de cette édition 2017.



Les journalistes souhaitant participer à cette 11e édition de Media Star peuvent consulter le règlement et les conditions de participation au concours et télécharger le formulaire de participation dans la rubrique Media Star du site web de Ooredoo (www.ooredoo.dz).

Les candidats peuvent déposer leurs travaux au niveau du siège central de Ooredoo et aux sièges régionaux sis aux adresses suivantes :

• Siège central : Ooredoo, 66, route d’Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

• Région Ouest : direction régionale Ooredoo, Coopérative Ibn Sina îlot n°137- Point du jour, Oran.

• Région Est : direction régionale Ooredoo, zone industrielle Palma, Constantine.

Les candidats exerçant en dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des espaces Ooredoo.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 6 avril 2017 à 17h.

Pour toute information complémentaire concernant ce concours, prière de contacter le département des relations publiques et médias (rpubliques@ooredoo.dz) ou de consulter le site web de Ooredoo : www.ooredoo.dz (Rubrique Media Star).