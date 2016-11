Réagissez

Une première en Algérie, l’entreprise EGC Informatique, 100% algérienne, leader dans l’industrie des logiciels et les ERP en Algérie, en partenariat avec Alphorm Algérie, une plate-forme e-learning innovante et unique alliant pédagogie et expertise, organise l’initiative nationale ONE-TIC les 13 et 14 décembre 2016 au Palais de la culture (Alger).

L’objet de cette initiative est d’orienter les jeunes entreprises algériennes (de moins de 3 ans) vers les TIC, d’une part, et, d’autre part, provoquer des impacts multidimensionnels alliant en amont la solidarité économique entre les entreprises et en aval, et améliorer le classement mondial de notre pays dans les TIC par la dématérialisation intensive. Les initiateurs ont réussi en un laps de temps très court à intégrer des contributeurs opérant dans les marchés des TIC, tels que Gisco, Emploitic, Cerist, Végore, Dztenders et ALC, pour composer un pack management d’une valeur de près de 2 000 000 DA. De plus, le FCE, l’Ansej et la Chambre nationale des commissaires aux comptes par le biais de son conseil national, ont apporté leur soutien à cette initiative en s’inscrivant en tant que partenaire. Enfin, Full-Média, Android.dz et Astalavista, spécialisés dans la communication et l’événementiel, contribuent pleinement pour faire de ONE-TIC un événement d’envergure, de par leur solide expertise.

Grâce à cet élan d’adhésion, 4000 packages management TIC seront offerts gracieusement au profit des 4000 premières entreprises inscrites sur le site www.one-tic.dz réparti à travers le territoire national, visant ainsi à orienter les jeunes entreprises vers les nouvelles technologies de l’information pour améliorer leur productivité et contribuer à la relance de l’économie algérienne.

Vivant dans un contexte de mondialisation, de fusion des entreprises et de concurrence, les entreprises veulent augmenter leur productivité, leur efficacité et leur marge de profit afin de rester compétitives et s’inscrire dans la perspective du numérique par l’avènement de l’e-paiement et de la 4G.