Nouvelles dimensions pour la caméra

Réagissez

Le prochain smartphone phare de LG, le V30, sera doté d’un double capteur photo à ouverture F1.6 et d’une lentille de verre clair transparent, proposant de nombreuses innovations de pointe qui portent la photographique de l’industrie mobile à un niveau d’innovation supérieur.

«L’excellence, en ce qui concerne les caméras de smartphones, a longtemps été le domaine d’expertise de base des appareils mobiles de LG et le module de caméra double dans le prochain LG V30 intègrera un objectif principal d’une plus grande ouverture, une première dans le monde des smartphones», souligne un communiqué de presse dont El Watan a été destinataire. La première lentille F1.6 de LG profite également de la plus grande ouverture par rapport aux caméras de smartphones qui inondent le marché, ce qui devrait permettre au mobile de laisser passer 25% de lumière en plus au capteur par rapport à une lentille F1.8.

La lentille de verre clair transparent permet également de capter plus de rayons lumineux qu’une lentille en plastique, offrant une meilleure capacité de reproduction des couleurs. Cela rend le V30 particulièrement adapté à la photographie et à la vidéographie. «LG bénéficie d’un patrimoine inégalé dans le domaine de la photographie des smartphones et notre décision d’adopter le verre dans la caméra V30 est particulière, parce que jusqu’ici c’était une qualité réservée traditionnellement au monde des réflexes», a déclaré Juno Cho, président de LG Mobile. «Pour les utilisateurs finaux pour lesquels la série V a été conçue, ce type d’innovation est significatif».

Dans tous les domaines, la caméra du LG V30 est supérieure à celle de son prédécesseur, et encore plus que celles d’autres smartphones. La caméra du V30 a été améliorée avec des photos grand-angles, dont la distorsion serait «un tiers moins importante que celles du V20, ce qui en fait l’idéal pour les wefies de groupe, intérieurs spacieux et paysages expansifs». Même avec toutes ces améliorations, le module de caméra au dos du LG V30 parvient toujours à rester fin, 30% plus petit par rapport au V20. Associé au UX spécialisé de LG et à la caractéristique AF pour la détection laser, la stabilisation optique et la stabilisation électronique d’image, les amateurs de photographie trouveront que Le V30 est aussi facile et pratique à utiliser que son prédécesseur.

La qualité de l’appareil photo est devenue ces dernières années un critère différenciant et les marques se sont évertuées à offrir des capteurs de plus en plus performants. La bataille du haut de gamme s’accélère.