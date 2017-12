Nouveautés dans un showroom à Annaba

Réagissez

En guise d’apothéose, l’entreprise Condor Electronics a choisi la fin de l’année pour exhiber une panoplie de ses produits haut de gamme, dans un showroom au Sheraton de Annaba, le week-end end dernier, en présence d’une grande assistance.

Dans sa vision de faire toujours mieux, Idir Lounis, manager de Condor, a choisi l’ordre chronologique pour retracer l’historique de l’entreprise, depuis sa création en 2002 jusqu’à aujourd’hui, en passant par la signature du premier contrat avec le géant américain Google en 2013 pour développer son label. Des millions d’euros ont été investis à cet effet, dans le but de satisfaire le client national, mais aussi pour se faire une place dans le marché international. «La première télévision androïde a été lancée en 2016, en exclusivité en Algérie, et c’était une première au niveau continental et de la sphère du monde arabe», argumente-t-il.

Durant la même année, l’entreprise a tenu un showroom à Berlin pour lancer la 2e génération de téléviseurs Oled, d’une épaisseur de 4.1 mm et avec une durée de vie plus longue. En 2017, Condor fait un nouveau cap pour lancer dans la technologie quantique, en mettant sur le marché une panoplie de téléviseurs Cristal QD (points quantiques) caractérisés par de meilleures qualités d’image et de spectre de couleurs. «Notre produit n’a rien à envier aux autres produits, puisqu’il est certifié en Californie, fief des nouvelles technologies, et développé par une cinquantaine de nos brillants ingénieurs, formés un peu partout à travers le monde», poursuit-il son argumentation. Et en guise d’encouragement, l’entreprise a remis un chèque de 500 000 DA à un jeune de Tiaret, un autodidacte, réparateur de téléviseurs, qui a pu développer une télévision à double écran, permettant de voir deux programmes sur le même appareil.