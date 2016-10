Réagissez

En effet, après le lancement du Next G, le premier modèle de gamme, le producteur national met sur le marché ce nouvel arrivant qui vient offrir plus de performance au client. Le Next G+ est doté de caractéristiques techniques avancées qui le distinguent de ces pairs et qui le positionnent fortement. Il épouse les courbes de la main et les tendances de la personnalité grâce à la pureté de son design et sa finition en métal courbé. Ses performances sont inégalées grâce à un processeur Octacore 64-bit 1,5 GHz couplé à 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 32GO. «Les photos, les vidéos prennent vie sur l’écran Super Amoled HD de 5 pouces. Qu’il s’agisse de documents, d’application ou de jeux, les moindres détails apparaissent de façon plus nette et plus éclatante», souligne un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’El Watan.

Le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière, permettant à l’utilisateur de le déverrouiller beaucoup plus facile en 0,5s. De plus, le capteur peut être utilisé comme déclencheur de la caméra avant pour de meilleurs selfies. En plus de cela, il est compatible avec la 4G (comme toute la nouvelle gamme de smartphones Iris) et bénéficie d’une garantie de 12 mois.

Ainsi, le fabricant a misé sur plusieurs facteurs pour être le plus compétitif possible : le soin du design, la capacité de stockage et la qualité de l’appareil photo qui est un critère différenciant. Ce nouveau modèle est proposé au prix de 27 000 DA.

Meriem Bouzeboudjen, responsable communication, a annoncé en outre que l’entreprise enregistre 25% de progression dans le segment des téléphones mobiles. Même si nous sommes dans un pays où le pouvoir d’achat est considérablement bien plus bas que dans les pays européens, de plus en plus de personnes montrent un intérêt pour l’internet mobile, surtout depuis le lancement de la 3G. La tendance va se renforcer selon les observateurs avec la 4G. Un marché opérateur se met en place et prend le virage vers le smartphone. Le principe est simple : les consommateurs ont de plus en plus l’occasion d’acheter leur téléphone directement auprès de leurs opérateurs (Djezzy, Mobilis, Ooredoo). Et c’est ATM Mobilis qui ouvre le bal en s’alliant à Iris avec un Pack «made in bladi» disponible à Alger, Oran et Ouargla.

Ainsi, la marque s’attaque au haut de gamme avec le lancement de ce modèle qui semble répondre à une demande du marché. Par ailleurs et pour juger le poids de cette marque sur le marché en termes d’image, de notoriété et de positionnement, des études ont été lancées.Kamel Benelkadi