La gamme premium d’Iris s’agrandit avec l’arrivée du Next E.

En effet, après le lancement du Next G et du Next G+, l’entreprise met sur le marché ce nouvel arrivant qui vient offrir plus de performances au client. Il est doté de caractéristiques techniques avancées qui le distinguent de ses pairs et qui le positionnent fortement sur un marché ultra concurrentiel. Il a un processeur Octacore 64-bit, 2 GHz couplé à 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 32 GO. Les photos et les souvenirs prennent vie grâce à la qualité de l’appareil photo, qui est de 21/8 MP.

Les moindres détails apparaîtront de façon nette et éclatante. «Vous immortaliserez et revivrez vos instants précieusement capturés», lit-on dans un communiqué de presse. Les smartphones sont devenus de véritables assistants personnels utilisés en permanence: en réunion, en regardant la TV, en écoutant la radio, en marchant à tout moment de la journée comme de la nuit. Les Algériens sont de plus en plus enclins à prendre des photos, à regarder des vidéos, à télécharger des applications et à lire les informations depuis leur smartphone. La prise et le stockage de photos sur smartphone sont très courants. Ceci s’explique par la qualité des appareils photo des téléphones et les capacités de stockage. Les selfies sont l’usage qui découle de ces pratiques. Les usages multimédias sont en pleine expansion. Et Iris tient compte de tous ces paramètres. Le Next E est doté d’une batterie d’une capacité de 3000 mAH, qui permet de profiter pleinement du téléphone, en utilisant les différentes fonctionnalités, tout en s’assurant d’avoir une batterie qui va accompagner pendant des heures.

En plus de cela, le Next E offre l’option de chargement rapide, plus de 70% atteint en seulement 30 mn. 56 % des utilisateurs d’Android considèrent que la durée de charge de la batterie est un argument crucial d’achat. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls, puisque les utilisateurs d’iOS et de Windows Phone suivent de près, avec 49 % et 53 %, en faisant donc l’argument principal quel que soit l’OS utilisé (source cabinet IDC). Grâce à la technologie IPS et à sa haute définition, l’écran du Next E offrira des couleurs vives et un large angle de vision. De plus, cette technologie donne à cet écran 5.5’’ un fini lisse et brillant.

Que vous souhaitiez regarder un film sur son écran IPS Full HD (1920x1080) ou prendre des photos, le Next E saura répondre à toutes vos envies. Iris est la marque commerciale de l’entreprise algérienne Saterex créée fin 2004 et employant aujourd’hui plus de 2100 personnes, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers, IT et Mobile. Iris n’a jamais cessé de redoubler d’efforts pour développer et fabriquer en Algérie des produits dotés de nouvelles technologies et de haute qualité à des prix à la portée du consommateur algérien.