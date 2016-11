Réagissez

N’TIC, magazine gratuit des nouvelles technologies, a célébré, lundi dernier au Sofitel Alger, dix années d’existence.

Né en 2006, à une période où les nouvelles technologies se démocratisaient petit à petit dans le pays, ce magazine a accompagné les bouleversements de ce secteur, livrant à chaque numéro toute une actualité des nouvelles technologies et apportant des analyses pertinentes et un contenu varié.

Il a nettement évolué depuis ses débuts et la charte aussi. Une grande partie est consacrée aux enquêtes, reportages et couvertures des événements les plus marquants qui suscitent l’intérêt des lecteurs. La presse n’est plus réduite à la fonction d’information d’un large public sur des événements. Aujourd’hui, on ne s’adresse plus à Monsieur Tout-le-Monde, mais à des lectorats ciblés pour plus d’éclairage. Nassim Lounès, l’un des fondateurs, le regard vif derrière ses lunettes, s’est jeté dans cette aventure un peu par défi, avec énormément d’appétit, alors qu’il n’est ni journaliste ni informaticien. Il a tissé sa toile par petites touches successives et aujourd’hui il est à la tête d’une petite entreprise jeune et florissante.

La soirée de célébration a été aussi une occasion de faire un petit bilan sur le secteur des TIC. 8 personnes sur 100 disposent d’un téléphone fixe, mais son usage est en régression permanente. 99 % de la population est couverte par un réseau mobile avec 45 millions en 2015. Sur une population de 40 millions, 18 millions sont des internautes. Les sites étrangers les plus visités sont You Tube (vidéo), Facebook et Google. 16 millions d’Algériens sont sur les réseaux sociaux. L’Algérien passe en moyenne 3h/jour sur les réseaux sociaux. Internet est ainsi la première source d’information des internautes, loin devant les médias «traditionnels», phénomène accentué par le «multi-écran», une tendance de fond qui va durablement s’installer, et la vague du numérique.

Ainsi, 74% des internautes algériens déclarent préférer internet comme outil d’information. Facebook, à l’inverse de Twitter, reste un réseau social à fort contenu multimédia, interactif grâce au tchat et favorable aux rencontres virtuelles pouvant aboutir à des rencontres réelles. Sur Twitter, le partage reste actuel mais éphémère, alors que sur Facebook, il est question d’un journal intime que les internautes peuvent partager entre eux. Son utilisation est d’abord professionnelle. Autre constatation : le nombre de domaines sous.DZ est insignifiant (7148 sites).

Ce domaine n’attire pas grand monde. Les effets d’annonce, séminaires, commissions et recommandations se sont pourtant succédé ces dernières années à un rythme soutenu pour sa promotion mais sur le terrain, les Algériens ne voient rien venir.