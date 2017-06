Moments de partage avec Condor

Réagissez

Condor Electronics a organisé, lundi dernier, un iftar en l’honneur des directeurs d’organes de presse et des journalistes membres du club de presse au niveau du terrain de golf de Dély Ibrahim (Alger).

Une opportunité pour Condor de partager avec ses partenaires et membres de la corporation un moment de convivialité. La marque algérienne a salué un rapport de confiance entre les deux parties, caractérisé par le lancement de plusieurs produits et campagnes. Un hommage a été rendu à Hacène Bachir Cherif, ex-directeur de publication du journal La Tribune et Ghania Yacef, ex-animatrice de la radio El Bahdja, décédés il y a quelques jours. Un geste qui honore cette marque qui se veut l’amie des journalistes algériens, dont le métier n’est pas de tout repos.

Depuis que Condor a décidé d’aller vers l’export, l’entreprise s’est restructurée, notamment dans sa partie en relation avec les médias, s’inspirant largement des expériences des multinationales.

Le rapport est plus étroit et permanent. Les journalistes sont de plus en plus associés aux événements de l’entreprise, permettant ainsi une sorte de spécialisation. La fonction communication vise à valoriser l’image et la notoriété de l’entreprise. La richesse du paysage médiatique constitue un atout considérable, une véritable force et un partenaire de choix avec lequel Condor tient à consolider continuellement les liens tout en les inscrivant sur le long terme.

SPA Condor Electronics est la figure de proue du goupe Benhamadi. Fondée en 2002, la filiale grandit vite et devient leader dans son domaine. Elle est spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la maintenance des produits électroniques, électroménagers et multimédias ainsi que des panneaux photovoltaïques. Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor Electronics parvient à toucher la majorité des cibles et arrive à être présente dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humains et techniques. Elle s’inscrit dans son temps, mais aussi dans la pérennité. C’est précisément cette proximité et la détermination d’élargir les horizons et d’anticiper sur les innovations qui permettent à la société d’être un leader. Au fil des années, Condor Electronics a construit une histoire, un parcours où toutes les mutations reflètent aussi l’attachement à des valeurs et aspirations vers l’excellence.