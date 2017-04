Meizu lance le M5 en Algérie

Réagissez

Meizu a annoncé avant-hier le lancement officiel du M5, le premier smartphone de la marque compatible avec toutes les bandes de fréquence de la norme LTE/4G.

Ce nouveau modèle est décliné par son représentant sur le marché local Matos Algérie en 3 coloris (bleu, noir et gold). A travers ce modèle, Meizu vise à passer à la vitesse supérieure concernant son développement sur le marché algérien, a indiqué le directeur général de Matos Algérie, Abdelhalim Smaane, lors d’une conférence de presse. Son ambition est écouler jusqu’à 100 000 unités de ses produits en 2017, à travers les 300 boutiques où ils sont distribués.

Cela étant, annoncé à l’automne 2016 en Chine, le M5 possède un capteur d’empreintes digitales, s’appuie sur un écran IPS de 5,2 pouces affichant une définition HD de 1780 x 720 pixels avec une résolution de 282 pixels par pouce, un contraste de 1 000 :1 et une luminosité de 380 candela/m², ce qui permet une expérience visuelle optimale. L’écran est protégé par un verre 2,5D et une technologie dite «Scratch résistant», qui permet de résister aux chocs et occupe 70% de la surface du smartphone. Son interface, Flyme OS, dans sa nouvelle version 6 est basée sur Android 6.0 Marshmallow. Son design sobre et élégant permet une excellente prise en main.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, le Meizu M5 est animé par un puissant processeur OctaCoreMediaTek MT6750 accompagné de 3 Go de mémoire vive (RAM) dans sa version dotée de 32 Go de stockage, également extensibles via une carte microSD jusqu’à 256 Go de mémoire interne. Au niveau de sa connectivité, le Meizu M5 est doté du Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac, du Bluetooth 4.1, de la technologie 4G ainsi que des réseaux mobiles 3G et 2G, du BLE, d’un module A-GPS et Glonass ainsi que d’une boussole numérique. Grâce à son emplacement pour deux cartes nanoSIM, il est possible d’avoir une ligne professionnelle et une ligne personnelle sans changer de smartphone. Le Meizu M5, qui sera disponible dans moins d’un mois au prix de 25900 DA pour la version 32Go, intègre, côté photo, un capteur de 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2, un autofocus rapide et un flash double LED. Pour les selfies, la caméra frontale dispose d’une résolution de 5 mégapixels, avec une ouverture ƒ / 2.0.

Il propose par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales m-Touch 2.1 pour un niveau de sécurité renforcé. Son autonomie est assurée par une bonne batterie de 3 070 mAh et ses dimensions sont de 147.2 x 72.8 x 8 mm pour un poids très léger de 138 grammes pour un smartphone doté d’un écran de 5.2 pouces.