Meilleur appareil mobile connecté du MWC 2018

Samsung Electronics a annoncé, dans un communiqué de presse parvenu à El Watan, qu’elle a reçu plus de 30 récompenses lors du Mobile World Congress 2018, dont le prix du «meilleur appareil mobile connecté» lors des Global Mobile Awards (GlomoAwards) pour le Galaxy S9+. Le Galaxy S9+ a été sélectionné pour son design raffiné, son appareil photo avancé et ses performances exceptionnelles.

Le Galaxy S9+ a l’ambition de faire réinventer «la façon dont les gens communiquent, partagent et vivent le monde». Les Glomo Awards reconnaissent le meilleur dans le domaine du mobile, en mettant en avant les technologies, les produits, les entreprises et les individus qui repoussent les limites de l’ingéniosité et de l’innovation. Ils reconnaissent et célèbrent toutes les contributions apportées à l’industrie mobile en constante évolution.

Le Galaxy S9+ a également reçu la reconnaissance de TechRadar, Android Authority, Alphr et PC Mag, et le Galaxy S9 a été décerné par des organisations, telles que PhoneArena, Android Central, Avis d’experts, Android Police, T3 et Ubergizmo. Plusieurs technologies et appareils innovants de Samsung ont également été reconnus. Le Samsung Pay a reçu le prix de la «Meilleure innovation mobile pour le paiement» aux Glomo Awards pour son service de paiement mobile leader de l’industrie qui est simple, sûr et disponible presque partout où vous pouvez glisser ou passer votre carte. Le Gear VR avec contrôleur a été reconnu comme «Meilleur VR ou AR mobile» aux Glomo Awards pour avoir défini et dépassé la norme pour les expériences VR.

Le Samsung DeX a été nommé «Le Meilleur du MWC 2018» par IT Pro, et meilleur accessoire par Tom’s Guide and Digital Trends pour sa capacité à créer un style de vie mobile en offrant une expérience en plein écran facile à utiliser pour le téléphone mobile. En ce qui concerne les appareils photo, Samsung est réputée pour avoir mis tout en œuvre afin de surpasser la concurrence, en utilisant à la fois du matériel innovant de haute qualité et des techniques logicielles de pointe. La caméra principale du Galaxy S9 est de 12 mégapixels et peut ouvrir à F/1.5 ou F/2.4.

Cela permet de proposer une fonction nommée «Super Low Light» qui permettra de laisser passer davantage de lumière, si c’est nécessaire. La caméra Samsung Galaxy S9 + offre une bonne exposition dans toutes les conditions de luminosité, jusqu’à une luminosité très faible. Samsung Electronics a dévoilé son nouveau smartphone Galaxy S9 avec un accent tout particulier mis sur les applications visuelles à destination des réseaux sociaux, le fabricant sud-coréen espère ainsi, selon les spécialistes, séduire une clientèle jeune sur fond de ralentissement du marché. Le Samsung Galaxy S9 est un téléphone qui promet d’être l’un des meilleurs de 2018.