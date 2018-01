Libérez votre vision avec Allure M2

Réagissez

Condor, fabricant algérien de téléphones mobiles, continue de surprendre grâce à ses innovations et ses nouveautés. Selon nos informations, il a obtenu 40% de parts de marché pour les produits nomades.

Après le succès de Allure M1 et Allure M1 Plus, deux caméraphones qui ont séduit les Algériens grâce à l’expérience photo et leurs caractéristiques techniques, et continuant sur sa lancée, Condor lance son tout nouveau smartphone de la série Allure : le M2.

Ce smartphone, pour les fans de selfies notamment, allie Full Screen, Quad Cam et une excellente performance. Il est doté des dernières technologies en matière de processeurs, caméra, ainsi que d’autres caractéristiques techniques.

Le Condor Allure M2 est le premier smartphone algérien Full Screen, avec un écran 18:9 de 6’’ pour un même espace, mais un écran plus large, qui passe de 5,5’’ à 6’’ IPS HD+ qui vous ouvre le monde, ce qui permet de gagner en surface utilisable. Il procure une expérience visuelle plus claire et vivante pour la vidéo, la photographie et les jeux.

Le Condor Allure M2 sera disponible sur le marché algérien en le précommandant sur la page Facebook de Condor Mobile au prix de 43 900 DA pour la version 4 Gb de RAM et 64 Gb de ROM et 49 900 DA pour le M2 doté d’une RAM de 6 Gb et d’une ROM de 128 Gb. Il permet de ne rien rater des moments magiques de la vie.

L’autre nouveauté du Condor Allure M2 est le quadcam. En effet, le Condor Allure M2 est doté de quatre caméras. C’est le premier smartphone doté de quatre caméras en Algérie. Egalement avec l’Allure M2 vous allez profiter de l’effet Bokeh professionnel. Ce mode Portrait produit une image nette et un fond parfaitement flou dans un grand effet de profondeur de champ. Une technique qui va illuminer vos photos ! Le smartphone est sans doute devenu l’appareil photo principal.

Avec l’apparition des smartphones dotés de capteurs photos, cette activité s’est réellement démocratisée. Aujourd’hui, tout un chacun est en mesure de prendre de belles photos en une simple pression de bouton. En seulement quelques années, l’appareil photo intégré aux téléphones portables est passé du simple accessoire sympa à un véritable critère de choix.

L’habitude quotidienne de filmer ses enfants, ses vacances et à peu près tous ses souvenirs, encouragée par les réseaux sociaux, Facebook en tête, toujours plus gourmands de vidéos, voire de séquences en direct, est une tendance lourde. Ce lancement permet à Condor de démontrer sa capacité à mettre régulièrement sur le marché des modèles au goût du jour mais surtout qui suivent l’évolution des technologies.